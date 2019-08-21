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РИА Новости

При реконструкции набережной в Калининграде нашли останки немецких солдат

17:22 21.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 авг - РИА Новости. Останки пяти солдат вермахта обнаружили рабочие в Калининграде при реконструкции набережной Нижнего озера, рассказал РИА Новости председатель организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.
"Обнаружено захоронение солдат вермахта, которые погибли в последние часы штурма Кёнигсберга. Поскольку это район Нижнего озера, а насколько известно, последнее убежище немцев было в Королевском замке, который располагался рядом и в его крепостях, то есть это массовое захоронение последних погибших при штурме немецких солдат", - сказал Хисамов.
Он отметил, что были найдены личные опознавательные жетоны солдат, по которым можно будет определить их имена. Кроме того, сохранились фрагменты униформы солдат - ремни, ботинки, пуговицы. Хисамов добавил, что останки будут захоронены на интернациональном кладбище в Калининграде.
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Информацию о найденном захоронении передадут представителям организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" и ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества "Военные мемориалы", с которыми сотрудничают поисковики.
Кёнигсбергская операция (больше известная как штурм Кёнигсберга) была частью Восточно-Прусской операции вооруженных сил СССР в ходе Великой Отечественной войны и проходила с 6 по 9 апреля 1945 года. Ее целью была ликвидация кёнигсбергской группировки противника и захват города-крепости Кёнигсберг, который считался неприступной цитаделью. После Второй Мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР, став впоследствии Калининградской областью.
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