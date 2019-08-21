При реконструкции набережной в Калининграде нашли останки немецких солдат

КАЛИНИНГРАД, 21 авг - РИА Новости. Останки пяти солдат вермахта обнаружили рабочие в Калининграде при реконструкции набережной Нижнего озера, рассказал РИА Новости председатель организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"Обнаружено захоронение солдат вермахта, которые погибли в последние часы штурма Кёнигсберга. Поскольку это район Нижнего озера, а насколько известно, последнее убежище немцев было в Королевском замке, который располагался рядом и в его крепостях, то есть это массовое захоронение последних погибших при штурме немецких солдат", - сказал Хисамов.

Он отметил, что были найдены личные опознавательные жетоны солдат, по которым можно будет определить их имена. Кроме того, сохранились фрагменты униформы солдат - ремни, ботинки, пуговицы. Хисамов добавил, что останки будут захоронены на интернациональном кладбище в Калининграде.

Информацию о найденном захоронении передадут представителям организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" и ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества "Военные мемориалы", с которыми сотрудничают поисковики.