Додон подтвердил, что пригласил Шойгу в Молдавию

Президент Молдовы Игорь Додон во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам встречи в Кремле. 17 января 2016

КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу участвовать в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения республики от фашизма.

Премьер Молдавии Майя Санду в среду заявила, что визит Шойгу, запланированный на 24 августа, не может считаться официальным, он будет носить частный характер. При этом министр обороны Молдавии Павел Войку заявил, что считает правильным встретиться с российским коллегой, если его визит состоится.

"Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в республике Молдова Олегом Васнецовым. Обсудили с господином Васнецовым масштабную программу празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашизма и, прежде всего, проведение памятных мероприятий на Шерпенском плацдарме и в Кишиневе 24 августа, где запланировано участие министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой, которые прибудут в нашу страну по приглашению президента Молдавии", - написал Додон на своей странице в Facebook.

В ходе встречи российский посол вручил Додону официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.