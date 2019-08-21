Маас заявил об обнадеживающих сигналах в реализации минских соглашений

БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Осторожные сигналы, дающие основание надеяться на прогресс в реализации минских соглашений, наблюдаются в последнее время, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.

"Дорожной картой по мирному урегулированию на востоке Украины остаются минские соглашения. Здесь нам срочно требуется прогресс, но в реальности мы лишь медленно продвигаемся вперёд. За последнее время появились осторожные сигналы, дающие основание для надежды. Например, разведение сил под станицей Луганской по инициативе украинского правительства", - заявил Хайко Маас.