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РИА Новости

Маас заявил об обнадеживающих сигналах в реализации минских соглашений

17:01 21.08.2019 (обновлено: 17:34 21.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Осторожные сигналы, дающие основание надеяться на прогресс в реализации минских соглашений, наблюдаются в последнее время, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.
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"Дорожной картой по мирному урегулированию на востоке Украины остаются минские соглашения. Здесь нам срочно требуется прогресс, но в реальности мы лишь медленно продвигаемся вперёд. За последнее время появились осторожные сигналы, дающие основание для надежды. Например, разведение сил под станицей Луганской по инициативе украинского правительства", - заявил Хайко Маас.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в нормандском формате (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте полный текст интервью >>
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