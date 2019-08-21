Маас заявил об обнадеживающих сигналах в реализации минских соглашений

БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Осторожные сигналы, дающие основание надеяться на прогресс в реализации минских соглашений, наблюдаются в последнее время, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.
"Дорожной картой по мирному урегулированию на востоке Украины остаются минские соглашения. Здесь нам срочно требуется прогресс, но в реальности мы лишь медленно продвигаемся вперёд. За последнее время появились осторожные сигналы, дающие основание для надежды. Например, разведение сил под станицей Луганской по инициативе украинского правительства", - заявил Хайко Маас.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в нормандском формате (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.