Маас выступил за встречу в "нормандском формате"

БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.

"Россия, Украина, Германия и Франция составили чёткий план разрешения этого конфликта (на востоке Украины – ред.): минские соглашения. Их необходимо реализовать. Россия должна использовать своё влияние, чтобы сделать конструктивные шаги вперёд на этом пути. Мы поддерживаем этот процесс, но импульс должен исходить от России и Украины, чтобы в прямом диалоге найти решения. Для этого нам необходимо как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате". Однако это предполагает наличие реальной возможности достижения прогресса", - заявил Маас.