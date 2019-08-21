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РИА Новости

Маас выступил за встречу в "нормандском формате"

16:59 21.08.2019 (обновлено: 17:34 21.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.
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"Россия, Украина, Германия и Франция составили чёткий план разрешения этого конфликта (на востоке Украины – ред.): минские соглашения. Их необходимо реализовать. Россия должна использовать своё влияние, чтобы сделать конструктивные шаги вперёд на этом пути. Мы поддерживаем этот процесс, но импульс должен исходить от России и Украины, чтобы в прямом диалоге найти решения. Для этого нам необходимо как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате". Однако это предполагает наличие реальной возможности достижения прогресса", - заявил Маас.
"Конфликт на востоке Украины продолжается уже слишком долго. Там всё ещё каждый день звучат выстрелы, и люди страдают от этого конфликта", - добавил министр.
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Хайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииМоскваФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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