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РИА Новости

Маас отметил важность политического диалога с Россией

16:59 21.08.2019 (обновлено: 17:34 21.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Политический диалог с Россией важен для решения конфликта в Сирии и Украине, безопасности в Ормузском проливе и контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.

"Политический диалог с Россией важен для того, чтобы работать над решением международных вопросов, насущных для обеих наших стран. К ним относятся конфликт на востоке Украины, безопасность в Ормузском проливе, серьезная тема контроля над вооружениями и положение в Сирии", - заявил министр.

"По этим темам нам срочно требуется достичь прогресса, а это нам удастся лишь в том случае, если мы будем вести искренний диалог – именно при том, что у нас в некоторых областях имеются разногласия", - добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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18 июля, 19:12Война в Сирии
Маас отметил усилия России в вопросе политического процесса в Сирии
Эскалация в Ормузской проливе связана с задержанием 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в иранских территориальных водах британского танкера Stena Impero. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В ответ на действия Ирана США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Выход США из договора о РСМДВойна в СирииДоговор о РСМДХайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииЕвросоюзГерманияРоссияВ мире
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