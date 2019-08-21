Маас отметил важность политического диалога с Россией

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019

БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Политический диалог с Россией важен для решения конфликта в Сирии и Украине, безопасности в Ормузском проливе и контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.

"Политический диалог с Россией важен для того, чтобы работать над решением международных вопросов, насущных для обеих наших стран. К ним относятся конфликт на востоке Украины, безопасность в Ормузском проливе, серьезная тема контроля над вооружениями и положение в Сирии", - заявил министр.

"По этим темам нам срочно требуется достичь прогресса, а это нам удастся лишь в том случае, если мы будем вести искренний диалог – именно при том, что у нас в некоторых областях имеются разногласия", - добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Эскалация в Ормузской проливе связана с задержанием 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в иранских территориальных водах британского танкера Stena Impero. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В ответ на действия Ирана США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.