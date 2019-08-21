Российские врачи дали консультацию по лечению пострадавшей в Турции девочки

АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Видеоконференция с участием врачей Санкт-Петербурга проведена по поводу лечения 12-летней девочки, которая сейчас находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Я провел разговор по этому поводу с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым и заверил его, что мы со своей стороны сделаем все возможное и зависящее от нас для помощи девочке. Сегодня мы организовали видеоконференцию с участием врачей Санкт-Петербурга, готовы и далее оказывать необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.

Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришло 7 мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.