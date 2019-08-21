Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T16:48Z
https://ria.ru/20190821/1557749953.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:53:2000:1178_1036x0_80_0_0_de9feb9bca9351f7632f06325be980ee.jpg
РИА Новости

Российские врачи дали консультацию по лечению пострадавшей в Турции девочки

16:48 21.08.2019
604
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Видеоконференция с участием врачей Санкт-Петербурга проведена по поводу лечения 12-летней девочки, которая сейчас находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
"Я провел разговор по этому поводу с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым и заверил его, что мы со своей стороны сделаем все возможное и зависящее от нас для помощи девочке. Сегодня мы организовали видеоконференцию с участием врачей Санкт-Петербурга, готовы и далее оказывать необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.
Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришло 7 мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 12:57РИА Новости
Мать пострадавшей в Турции девочки попросила российских врачей о помощи
311500
Обсудить 0
Алексей ЕрховДенизли (провинция)МИД ТурцииТурцияРоссияСанкт-ПетербургВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
Мать пострадавшей в Турции девочки попросила российских врачей о помощи
РИА
Новости
С-300 отразили на учениях ракетный удар противника
С-300 отразили на учениях "ракетный удар" противника
Спасение пятилетней девочки, пропавшей в Нижегородской области
Момент спасения пропавшей в Нижегородской области девочки сняли на видео
Композитор Игорь Крутой
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Лента
новостей
Полицейский автозак
В Саранске арестовали мужчину, пытавшегося выбросить дочь в окно
Наурис Пунтулис
Министр культуры Латвии выступил против "самодостаточности русского языка"
Сотрудники полиции
На юге Москвы подожгли мужчину
Скорая помощь в Турции
Стало известно о состоянии пострадавшей в Турции двенадцатилетней россиянке
Здание телецентра Останкино в Москве
Телецентр "Останкино" подал в суд на компанию Алексея Пиманова
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8
Штеффен Зайберт
В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7
Задержанные украинские моряки
Всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков оставили в СИЗО
Бассейн
Эксперт назвал вероятные причины ЧП с россиянкой в бассейне в Турции
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
Путин прибыл в Финляндию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
Лента новостейМолния