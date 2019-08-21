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Новости Подмосковья

Программа "Земский учитель" начнет работать в Подмосковье с 2020 года

16:05 21.08.2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкЗанятия с детьми в школе
Занятия с детьми в школе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Московской области со следующего года начнет действовать программа "Земский учитель". Благодаря ей в подмосковные села придут работать более 260 педагогов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования МО Ольгу Забралову.
Как уточнила Забралова, при переезде в села и малые города Московской области учителям будут предоставлять выплаты в размере одного миллиона рублей. На сегодняшний день в сельской местности работают около 10 тысяч учителей, но дополнительные кадры необходимы.
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"Программа „Земский учитель“ позволит оперативнее решить задачу по привлечению на территории качественных специалистов. Планируем закрывать по 10% от потребности ежегодно. Таким образом за короткий срок штат будет полностью укомплектован. Это прекрасная мера поддержки педагогов", – сказала Ольга Забралова.
Напомним, что ранее о запуске программы "Земский учитель" говорил в своем ежегодном послании президент России Владимир Путин.
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Новости ПодмосковьяОльга ЗабраловаМосковская область
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