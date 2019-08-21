В российские школы в 2019 году пойдут почти два миллиона первоклассников

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Около двух миллионов первоклассников пойдут в школу в 2019 году, на 100 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь министерства просвещения РФ Андрей Емельянов.

"Один миллион девятьсот тысяч первоклассников пойдут в школу в этом году, что превышает прошлогодние показатели более чем на 100 тысяч. Благодаря активной работе в рамках национального проекта "Образование" образовательные организации всех типов уже с этого года существенным образом обновляют свою инфраструктуру, предоставляя ребятам комфортный доступ к качественной образовательной среде",- сказал Емельянов.