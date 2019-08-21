Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T15:44Z
https://ria.ru/20190821/1557747152.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152758/52/1527585235_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_812ddf1e795ab6c21ba1c83bdc7c348e.jpg
РИА Новости

В российские школы в 2019 году пойдут почти два миллиона первоклассников

15:44 21.08.2019
320
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПервоклассники на первом уроке в одной из московских школ
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Около двух миллионов первоклассников пойдут в школу в 2019 году, на 100 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь министерства просвещения РФ Андрей Емельянов.
"Один миллион девятьсот тысяч первоклассников пойдут в школу в этом году, что превышает прошлогодние показатели более чем на 100 тысяч. Благодаря активной работе в рамках национального проекта "Образование" образовательные организации всех типов уже с этого года существенным образом обновляют свою инфраструктуру, предоставляя ребятам комфортный доступ к качественной образовательной среде",- сказал Емельянов.
Школа
Вчера, 14:17РИА Новости
Эксперт рассказал, как облегчить детям начало нового учебного года
Ранее Емельянов заявил, что Минпросвещения не будет давать регионам рекомендации, в какой день проводить линейку для школьников, каждый регион определит дату самостоятельно.
700000
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Школьница перед экзамена
Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов ОГЭ-2020
РИА
Новости
Школа
Эксперт рассказал, как облегчить детям начало нового учебного года
Урок в школе
В Рособрнадзоре объяснили идею об ограничении доступа к смартфонам в школах
Студенты мединского учебного заведения
Скворцова попросила увеличить прием абитуриентов в медицинские колледжи
Лента
новостей
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Аптека
СПЧ создаст рабочую группу по проблеме незарегистрированных лекарств
Ученики на уроке в школе
Муниципалитеты Камчатки получили 11 млрд рублей на развитие образования
Дым от лесных пожаров
В Якутии остаются более 60 природных пожаров
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Урок в школе
Все образовательные учреждения Подмосковья готовы к началу учебного года
Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель
Роботу "Федору" дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Приведенный к присяге Суверенный совет Судана проводит первое заседание
Здание телецентра Останкино в Москве
Телецентр "Останкино" подал в суд на компанию Алексея Пиманова
Развалины замка Аркарт на берегу озера Лох-несс в Шотландии
Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского чудовища
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
Ученые объяснили пользу отказа от курения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
Лента новостейМолния