Зеленский внес на рассмотрение правительства кандидатуры трех губернаторов

КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности председателей областных государственных администраций, сообщил в среду вице-премьер Украины Павел Розенко.

Ранее Зеленский предложил украинцам предлагать кандидатуры на должности губернаторов и голосовать в комментариях на его странице в Facebook.

"На рассмотрение правительства вновь внесены очередные кандидатуры на должности глав областных государственных администраций! Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же президентом принципы", - написал Розенко в среду в Facebook

По его словам, на должности губернаторов не было проведено "никаких открытых, прозрачных, честных и публичных конкурсов", отбор кандидатов проходил кулуарно и без привлечения известных HR-агентств.

Согласно украинскому законодательству, глава областной государственной администрации назначается или освобождается от должности указом президента по решению правительства.