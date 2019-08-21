Зеленский внес на рассмотрение правительства кандидатуры трех губернаторов

КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности председателей областных государственных администраций, сообщил в среду вице-премьер Украины Павел Розенко.
Ранее Зеленский предложил украинцам предлагать кандидатуры на должности губернаторов и голосовать в комментариях на его странице в Facebook.
"На рассмотрение правительства вновь внесены очередные кандидатуры на должности глав областных государственных администраций! Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же президентом принципы", - написал Розенко в среду в Facebook.
По его словам, на должности губернаторов не было проведено "никаких открытых, прозрачных, честных и публичных конкурсов", отбор кандидатов проходил кулуарно и без привлечения известных HR-агентств.
Согласно украинскому законодательству, глава областной государственной администрации назначается или освобождается от должности указом президента по решению правительства.
Кабинет министров Украины ранее согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций кандидатов, предложенных Зеленским: главой Донецкой облгосадминистрации стал Павел Кириленко, Закарпатской облгосадминистрации - Игорь Бондаренко, Киевской облгосадминистрации - Михаил Бно-Айриян, Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий, Львовской облгосадминистрации - Маркиян Мальский, Одесской облгосадминистрации - Андрей Андрейчиков, Херсонской облгосадминистрации - Юриий Гусев, Черкасской облгосадминистрации - Игорь Шевченко.