Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T15:34Z
https://ria.ru/20190821/1557746638.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155705/19/1557051929_0:323:2878:1942_1036x0_80_0_0_3d6040b78e479dd41163e283f797b1b0.jpg
РИА Новости

Зеленский внес на рассмотрение правительства кандидатуры трех губернаторов

15:34 21.08.2019
444
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности председателей областных государственных администраций, сообщил в среду вице-премьер Украины Павел Розенко.
Ранее Зеленский предложил украинцам предлагать кандидатуры на должности губернаторов и голосовать в комментариях на его странице в Facebook.
"На рассмотрение правительства вновь внесены очередные кандидатуры на должности глав областных государственных администраций! Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же президентом принципы", - написал Розенко в среду в Facebook.
По его словам, на должности губернаторов не было проведено "никаких открытых, прозрачных, честных и публичных конкурсов", отбор кандидатов проходил кулуарно и без привлечения известных HR-агентств.
Сотрудники НАБУ
Вчера, 11:35РИА Новости
Антикоррупционное бюро Украины прекратило дело против компании Зеленского
Согласно украинскому законодательству, глава областной государственной администрации назначается или освобождается от должности указом президента по решению правительства.
Кабинет министров Украины ранее согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций кандидатов, предложенных Зеленским: главой Донецкой облгосадминистрации стал Павел Кириленко, Закарпатской облгосадминистрации - Игорь Бондаренко, Киевской облгосадминистрации - Михаил Бно-Айриян, Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий, Львовской облгосадминистрации - Маркиян Мальский, Одесской облгосадминистрации - Андрей Андрейчиков, Херсонской облгосадминистрации - Юриий Гусев, Черкасской облгосадминистрации - Игорь Шевченко.
Видео с кортежем Владимира Зеленского
20 августа, 23:53РИА Новости
Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
030102
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеПавел РозенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
СМИ: Германия тратит сотни миллионов евро на содержание американских войск
РИА
Новости
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин оценил заявления киевских властей о диалоге с ДНР
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
Производитель прокомментировал информацию о дорогих билетах на SSJ100
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Лента
новостей
Военнослужащий на КПП Станица Луганская
Украинский сапер пострадал при разминировании у КПП, заявили в ЛНР
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
Киев в среду оказался не готов обсудить обмен пленными, заявили в ДНР
Сергей Шойгу
Министр обороны Молдавии не откажется от встречи с Шойгу
Задержанные украинские моряки
Всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков оставили в СИЗО
Город Киев
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Штеффен Зайберт
В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Приведенный к присяге Суверенный совет Судана проводит первое заседание
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Развалины замка Аркарт на берегу озера Лох-несс в Шотландии
Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского чудовища
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
Лента новостейМолния