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РИА Новости

Роботу "Федору" дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС

15:28 21.08.2019
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель"
Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель
© РИА Новости / Александр Овчаров
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Программа экспериментов по управлению роботом "Федором" на борту Международной космической станции включает работу с отверткой и огнетушителем, сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко.
"Это стыковка-расстыковка электрических разъемов, использование типовых предметов: от отвертки и ключа до огнетушителя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, работать с инструментами на станции "Федор" будет не автономно, а под управлением российского космонавта.
Блошенко также назвал слухами информацию, что робот "Федор" якобы не влезал в люк корабля "Союз", поэтому его пришлось уменьшить в плечах. По его словам, робот всегда влезал в люк, а если бы это было не так, ему просто могли бы снять руки и надеть уже на станции. "Если будет удобно, руки можно будет снять и вставить в предплечья", - пояснил Блошенко.
Антропоморфный робот Федор
20 августа, 13:55РИА Новости
"Роскосмос" нашел попутчицу космическому роботу "Федору"
Ранее сообщалось, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", на котором "Федор" отправится к МКС, запланирован на 6.38 мск 22 августа.
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Международная космическая станцияРоскосмосРоссияРИА Наука
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