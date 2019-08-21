Роботу "Федору" дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС

Блошенко также назвал слухами информацию, что робот "Федор" якобы не влезал в люк корабля "Союз", поэтому его пришлось уменьшить в плечах. По его словам, робот всегда влезал в люк, а если бы это было не так, ему просто могли бы снять руки и надеть уже на станции. "Если будет удобно, руки можно будет снять и вставить в предплечья", - пояснил Блошенко.