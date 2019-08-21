Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич, которая оказалась в центре скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей Тулуна, заработала за 2018 год около 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич, которая оказалась в центре скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей Тулуна, заработала за 2018 год около 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Также чиновница задекларировала квартиру площадью 94,1 квадратного метра.

При этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко заработал в 2018 году 5,55 миллиона рублей.

Аудиозапись, где женщина неуважительно высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, появилась в соцсетях несколько дней назад. В подписи утверждается, что речь произносит Алашкевич.

В частности, героиня ролика говорит: "Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".

Сама чиновница заявила РИА Новости, что запись является фальшивкой. Также известно, что с 20 августа она находится в отпуске.

Глава региона инициировал служебную проверку, подлинность записи проверит специализированная организация.

Наводнение в Приангарье

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. Подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.