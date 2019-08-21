Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T16:36Z
https://ria.ru/20190821/1557745769.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155774/45/1557744597_0:0:808:454_1036x0_80_0_0_5c965679dd6192583959d4f59eb6f493.jpg
РИА Новости

Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна

15:16 21.08.2019 (обновлено: 16:36 21.08.2019)
214218
© Фото : соцсетиИрина Алашкевич
Ирина Алашкевич
© Фото : соцсети
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич, которая оказалась в центре скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей Тулуна, заработала за 2018 год около 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Также чиновница задекларировала квартиру площадью 94,1 квадратного метра.
При этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко заработал в 2018 году 5,55 миллиона рублей.
Аудиозапись, где женщина неуважительно высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, появилась в соцсетях несколько дней назад. В подписи утверждается, что речь произносит Алашкевич.
Портфель чиновника
1 августа, 19:03РИА Новости
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В частности, героиня ролика говорит: "Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".
Сама чиновница заявила РИА Новости, что запись является фальшивкой. Также известно, что с 20 августа она находится в отпуске.
Глава региона инициировал служебную проверку, подлинность записи проверит специализированная организация.

Наводнение в Приангарье

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. Подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.
Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко осматривают последствия паводка в Нижнеудинске Иркутской области
16 августа, 11:04РИА Недвижимость
В Приангарье проведут оценку домов после второй волны паводка
43431922858213
Обсудить 138
Иркутская областьОбщество
Популярные комментарии
Я стесняюсь даже спросить, а какая средняя зарплата по региону? Это такой богатый регион, где куча больниц, поликлиник, школ, детсадов, детских площадок, что чиновники могут себе позволить иметь зарплату в 400 тыс. рублей в месяц? Они же не депутаты Госдумы.
21 августа, 15:50
ooleg
27146556
Кто бы сомневался!!! Наши чинуши сначала говорят, то что думают, а потом когда нависает угроза увольнения, отвечать за свои слова из них никто не хочет, сразу кричат, что ФАЛЬСИФИКАЦИЯ или что ЭТИ СЛОВА ВЫРВАНЫ ИЗ КОНТЕКСТА! Они нас считают за быдло..
21 августа, 15:50
Светлана Пак
27673209
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Лента
новостей
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8
Полиция
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Композитор Игорь Крутой
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Поиски пропавшего ребенка
Волонтер рассказал, как нашли пропавшую в Нижегородской области девочку
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Полицейские в Армении
В Армении россиянина подозревают в убийстве криминального авторитета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Лента новостейМолния