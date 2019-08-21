Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна

ИРКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич назвала подделкой аудиозапись, на которой якобы она называет "бичевней" жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом Владимиром Путиным.

Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, появилась в соцсетях несколько дней назад. Она комментирует приезд Путина в Тулун и реакцию людей на встречу с президентом.

В частности, героиня ролика говорит: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".

В подписи к ролику утверждается, что речь якобы произносит Алашкевич.

"Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу", - сказала сама чиновница РИА Новости.

Алашкевич добавила, что за время паводка вместе с другими сотрудниками пресс-службы несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории региона в длительные командировки. С 20 августа она в отпуске.