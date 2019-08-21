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РИА Новости

Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна

05:17 21.08.2019 (обновлено: 05:49 21.08.2019)
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
ИРКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич назвала подделкой аудиозапись, на которой якобы она называет "бичевней" жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом Владимиром Путиным.
Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, появилась в соцсетях несколько дней назад. Она комментирует приезд Путина в Тулун и реакцию людей на встречу с президентом.
В частности, героиня ролика говорит: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".
В подписи к ролику утверждается, что речь якобы произносит Алашкевич.
"Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу", - сказала сама чиновница РИА Новости.
Алашкевич добавила, что за время паводка вместе с другими сотрудниками пресс-службы несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории региона в длительные командировки. С 20 августа она в отпуске.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьТулунПроисшествия
Популярные комментарии
поражаюсь сколько подобных высказываний они говорят и не стесняются: "государство вас не просило рождаться", "государство вам ничего не должно", "макарошки кушать", "балаболы" и т.п. и спокойно работают ну или минимум- убрали с должности на другу должность. И народ терпит. Или может действительно бичи если позволяют к себе такое отношение? Дух крепостных крестьян живет в людях?
21 августа, 07:28
9 10
1201200
А что будет, если комиссия признает аудиозапись поддельной, а через некоторое время всплывёт видеозапись с аналогичным содержанием?
21 августа, 08:17
mmoroz524534
1130000
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