Министр обороны Молдавии не откажется от встречи с Шойгу

КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Министр обороны Молдавии Павел Войку заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу был приглашен в республику по инициативе президента, поэтому он считает правильным встретиться с российским коллегой, если этот визит состоится.
Премьер Молдавии Майя Санду в среду заявила, что визит Шойгу, запланированный на 24 августа, не может считаться официальным, он будет носить частный характер.
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"В этом году исполняется 75 лет освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, праздничные мероприятия будут проходить под патронажем президента, он пригласил множество официальных лиц из стран, которые имеют отношение к этому освобождению. В понедельник мне стало известно о возможном визите министра Шойгу, о чем я и сообщил премьеру. Если Шойгу приедет, то мне кажется, что будет корректно встретиться с ним", - сказал Войку журналистам.
По словам молдавского министра обороны, он уже встречался с Шойгу этим летом в Москве и у них есть темы для обсуждения, поэтому он не видит смысла отказываться от возможности обсудить важные для Молдавии темы. Одной из них может стать тема складов оружия в Приднестровье, отметил Войку.
"Я дополнительно проконсультируюсь с госпожой премьерой, чтобы выяснить ситуацию, поскольку инициатором визита выступил не я, а администрация президента, не могу сказать, каков будет статус этого визита", - добавил министр.
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