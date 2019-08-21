Министр обороны Молдавии не откажется от встречи с Шойгу

КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Министр обороны Молдавии Павел Войку заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу был приглашен в республику по инициативе президента, поэтому он считает правильным встретиться с российским коллегой, если этот визит состоится.

Премьер Молдавии Майя Санду в среду заявила, что визит Шойгу, запланированный на 24 августа, не может считаться официальным, он будет носить частный характер.

"В этом году исполняется 75 лет освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, праздничные мероприятия будут проходить под патронажем президента, он пригласил множество официальных лиц из стран, которые имеют отношение к этому освобождению. В понедельник мне стало известно о возможном визите министра Шойгу, о чем я и сообщил премьеру. Если Шойгу приедет, то мне кажется, что будет корректно встретиться с ним", - сказал Войку журналистам.

По словам молдавского министра обороны, он уже встречался с Шойгу этим летом в Москве и у них есть темы для обсуждения, поэтому он не видит смысла отказываться от возможности обсудить важные для Молдавии темы. Одной из них может стать тема складов оружия в Приднестровье, отметил Войку.