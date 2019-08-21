Подъезд к Усть-Луге отремонтировали в рамках нацпроекта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Дорожники Ленинградской области, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", завершили ремонт на участке подъездной дороги к одному из крупнейших морских портов России в Усть-Луге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, при проведении ремонта была использована технология укрепления грунтового основания дороги, так называемый холодный ресайклинг, который увеличивает прочность и срок службы земляной подушки за счет использования цемента, вяжущих присадок и асфальтовой крошки, переработанных особым образом.

"В результате получается плита, на которую затем укладывается асфальт. После остывания такая дорога способна выдерживать постоянный проезд груженых фур и тяжелой техники", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что комплекс ремонтно-восстановительных работ предусматривал ликвидацию колейности и деформаций асфальтобетонного покрытия, очистку кюветов и обочин, планирование откосов и восстановление работоспособности водопропускных труб, проходящих под основанием трассы. Заказчиком работ выступает ГКУ "Ленавтодор", стоимость ремонта — около 50 миллионов рублей.

"Мы и дальше намерены применять новые технологии не только при ремонте, но и при обслуживании региональных дорог. В конечном счете, все это положительным образом сказывается на безопасности водителей и пешеходов", — сказал РИА Новости глава областного дорожного комитета Денис Седов.