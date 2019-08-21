Премьер Молдавии прокомментировала визит Шойгу в республику

"Я знаю, что 24 августа у министра обороны Павла Войку запланирована встреча с коллегой из России министром Шойгу. Но этот визит не может считаться официальным, поскольку Войку не выполнил все предусмотренные законодательством шаги. Как иностранный гражданин господин Шойгу может посетить Молдавию как частное лицо, при этом он не может сопровождаться делегацией", - заявила Санду.