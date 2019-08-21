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РИА Новости

Премьер Молдавии прокомментировала визит Шойгу в республику

14:28 21.08.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на заседании в среду сообщила, что визит в республику министра обороны России Сергея Шойгу, запланированный на 24 августа, не может считаться официальным, он будет носить частный характер.
"Я знаю, что 24 августа у министра обороны Павла Войку запланирована встреча с коллегой из России министром Шойгу. Но этот визит не может считаться официальным, поскольку Войку не выполнил все предусмотренные законодательством шаги. Как иностранный гражданин господин Шойгу может посетить Молдавию как частное лицо, при этом он не может сопровождаться делегацией", - заявила Санду.
По ее словам, приглашение иностранных гостей в Молдавию на официальном уровне предусматривает, что инициатор приглашения должен заранее письменно уведомить правительство. Кабмин предпринимает соответствующие шаги: привлекает министерство иностранных дел и посольства, определяет повестку визита и обеспечивает работу протокола.
"Все эти шаги подтверждают официальный характер визита, поэтому визит министра Шойгу будет носить частный характер. Правительство не вовлечено в этот визит, не могут быть подписаны соглашения или официальные договоренности", - заявила премьер.
Она также обратилась к МИДу с просьбой вызвать для консультаций посла Молдавии в РФ Андрея Негуцу, чтобы разобраться в ситуации.
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