В Краснодаре после ночной перестрелки задержали несколько человек

КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Несколько человек задержаны после ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб один человек, сообщает администрация города.

По данным регионального СУСК, неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан из хулиганских побуждений произвело множество беспорядочных выстрелов, минимум две пули попали в 27-летнего мужчину, который скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, и убийства.

"В настоящий момент следственные органы располагают информацией о подозреваемых. Идут оперативные действия, несколько человек задержаны", - информирует пресс-служба краснодарской администрации со ссылкой на первого вице-мэра Виталия Косенко.

По его данным, погибший оказался уроженцем Дагестана, проживавшим в Краснодаре.