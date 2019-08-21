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РИА Новости

В Краснодаре после ночной перестрелки задержали несколько человек

14:27 21.08.2019
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© Стоп-кадр видео очевидцаСтрельба в Краснодаре
Стрельба в Краснодаре
© Стоп-кадр видео очевидца
Стрельба в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Несколько человек задержаны после ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб один человек, сообщает администрация города.
По данным регионального СУСК, неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан из хулиганских побуждений произвело множество беспорядочных выстрелов, минимум две пули попали в 27-летнего мужчину, который скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, и убийства.
"В настоящий момент следственные органы располагают информацией о подозреваемых. Идут оперативные действия, несколько человек задержаны", - информирует пресс-служба краснодарской администрации со ссылкой на первого вице-мэра Виталия Косенко.
По его данным, погибший оказался уроженцем Дагестана, проживавшим в Краснодаре.
Отмечается, что администрация окажет содействие в расследовании, в том числе силами Единой дежурно-диспетчерской службы, которая в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию с помощью камер видеонаблюдения.
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