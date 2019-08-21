Эксперт рассказал, как облегчить детям начало нового учебного года

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Упражнения на обратный счет и "чтение-наоборот" помогут взбодрить мозговую деятельность ребенка перед новым учебным годом, а постепенный отказ от "кусочничества" и подготовка к раннему подъему облегчат детям первые дни в школе после летних каникул, рассказала РИА Новости член ассоциации практических психологов и коучей Ирина Хватова.

"Хотя бы по пять минут в день вслух попросите детей читать тексты наоборот - не "мама", а "амам". Так, улучшается кровообращение в головном мозге. Ребенок становится сразу более бодрый. У него развивается внимание, а также появляется тенденция к пониманию текста, что необходимо, когда мы слушаем учителя или читаем задание. Это также очень хорошо влияет на дикцию... Также полезно считать вслух обратным счетом: к примеру, от 117 до 1. Потом просить ребенка называть только четные, потом только нечетные", - посоветовала детский психолог и нейропсихолог.

Хватова отметила, что, помимо упражнений, в последние дни летних каникул важно восстановить режим сна и питания: необходимо с каждым разом начинать будить ребенка чуть раньше, чтобы уже в последние дни каникул ранний подъем вошел у него в привычку. Также в последние недели августа нужно перевести ребенка от несбалансированного питания и "кусочничества" к упорядоченному приему пищи, который он будет иметь во время учебы.

В свою очередь, заслуженный учитель РФ и директор Центра образования № 109 Евгений Ямбург добавил, что перед новым учебным годом необходимо напомнить ребенку, что школа - это не враждебная среда, а также дать правильную мотивацию. Это, по его словам, позволит избежать стресса в период перехода от летних каникул к учебе.