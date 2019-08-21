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РИА Новости

На побережье Черного моря в Крыму нашли античную башню

13:13 21.08.2019
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© Фото : Донузлавская археологическая экспедицияДонузлавская археологическая экспедиция к Городищу Кульчук
Донузлавская археологическая экспедиция к Городищу Кульчук
© Фото : Донузлавская археологическая экспедиция
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Башню античного времени нашли на греко-скифском Кульчукском городище в западной части Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Проведены достаточно масштабные исследования на городище Кульчук и на городище Беляус. На территории городища Кульчук открыта уникальная пока что для этого памятника башня античного времени, которая имеет круглые очертания. Это очень интересный фортификационный объект. Речь идет о первоначальных крепостных сооружениях", - сказал Майко журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, башня датируется примерно второй половиной IV – первой половиной III века до нашей эры.
"Это предварительная информация", - подчеркнул Майко.
Кульчукское городище (другое название Красный холм или Тамирак) — греко-скифское древнее городище в западной части Крыма на побережье Черного моря.
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Российская академия наукКрымРоссияРИА Наука
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