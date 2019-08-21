На побережье Черного моря в Крыму нашли античную башню

"Проведены достаточно масштабные исследования на городище Кульчук и на городище Беляус. На территории городища Кульчук открыта уникальная пока что для этого памятника башня античного времени, которая имеет круглые очертания. Это очень интересный фортификационный объект. Речь идет о первоначальных крепостных сооружениях", - сказал Майко журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".