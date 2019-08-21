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РИА Новости

В Эр-Рияде похоронили паломницу из Дагестана, погибшую в ДТП

13:03 21.08.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Паломницу из Дагестана, погибшую в результате ДТП в Саудовской Аравии, похоронили в Эр-Рияде, остальные паломники уже прилетели в Россию, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур", занимающейся организацией паломничества в Мекку, Булат Курбанов.
Ранее Курбанов сообщил, что автобус с паломниками из Дагестана попал в ДТП в Саудовской Аравии, одна женщина погибла, еще две пострадали.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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"Погибшую похоронили в Эр-Рияде. Ближайший ее родственник - это ее сын, он же является племянником одной из пострадавших, до сих пор находится здесь. Остальные паломники этой группы без происшествий вчера прилетели домой, они уже на родине", - рассказал Курбанов.
Он отметил, что сейчас решается вопрос об отправке пострадавших и их родственников на родину в ближайшие дни.
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Саудовская АравияДагестанВ мире
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