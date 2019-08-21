В Эр-Рияде похоронили паломницу из Дагестана, погибшую в ДТП

МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Паломницу из Дагестана, погибшую в результате ДТП в Саудовской Аравии, похоронили в Эр-Рияде, остальные паломники уже прилетели в Россию, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур", занимающейся организацией паломничества в Мекку, Булат Курбанов.

Ранее Курбанов сообщил, что автобус с паломниками из Дагестана попал в ДТП в Саудовской Аравии, одна женщина погибла, еще две пострадали.

"Погибшую похоронили в Эр-Рияде. Ближайший ее родственник - это ее сын, он же является племянником одной из пострадавших, до сих пор находится здесь. Остальные паломники этой группы без происшествий вчера прилетели домой, они уже на родине", - рассказал Курбанов.