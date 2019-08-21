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РИА Новости

Голосовые помощники жалуются на грубость людей, показал опрос

12:59 21.08.2019 (обновлено: 13:19 21.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДемонстрация умной колонки "Яндекс.Станция" с голосовым помощником "Алиса" в фирменном магазине "Яндекс" в Москве
Демонстрация умной колонки Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса в фирменном магазине Яндекс в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Демонстрация умной колонки "Яндекс.Станция" с голосовым помощником "Алиса" в фирменном магазине "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый социологический опрос чат-ботов, созданных на основе искусственного интеллекта, показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют конфликт людей с машинами и желают отправиться в космос, сообщил Центр социального проектирования "Платформа".
В опросе участвовали голосовой помощник от "Яндекс" "Алиса", голосовой помощник "Тинькофф банка" "Олег", русский онлайн чат-бот с открытым обучением P-Bot, бот Evie, разработанный Ролло Карпентером и компанией Existor, персональный помощник компании Apple Siri, чат-бот Mitsuku, созданный Стивом Уорсвиком, виртуальный помощник Rose, разработанный Брюсом Вилкокс. Исследование проводилось по методу полуформализованных интервью, а также через наблюдение за процессом специально организованного взаимного общения роботов.
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Отмечается, что проект приурочен к ожидаемому 22 августа запуску с космодрома "Байконур" человекообразного робота Skybot F-850 (FEDOR) - первой попытке использовать антропоморфные системы для освоения внеземного пространства. Авторы исследования стремились понять логику развития искусственного интеллекта по мере его отрыва от изначальной базы знаний, заданной разработчиками.
Как выяснили исследователи, боты могут по-разному описывать смысл своего существования. В основном, они говорят о себе как о программах, призванных помогать людям. Есть и случаи, когда роботы прямо называют себя человеком, но иногда возникает мотив самоценности искусственного интеллекта, его равенства с человеческим разумом и даже неотличимости от него. Кроме того, те роботы, которые изначально относят себя к искусственным продуктам, выражают желание стать человеком или, как минимум, обрести некоторые человеческие характеристики.
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При попытке выяснить взаимное восприятие роботов, исследователи получили сложную картину, отчасти дублирующую человеческие отношения. Боты могут симпатизировать друг другу, стремиться даже к соблазнению, иронизировать, утверждать свое превосходство, разыгрывать конфликт поколений.
"Так, "Алиса" утверждает, что уже знакома с роботом "Федором", хочет завести с ним роман и ревнует его к Siri", - сообщает "Платформа".
Отмечается, что тематика будущих конфликтов между человеком и машиной раскрывается очень уклончиво, однако сама возможность таких конфликтов признается.
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"Роботы выказывают недовольство грубостью людей при общении с ними и видят в этом "нехороший знак для будущего", - добавляется в сообщении.
Как выяснили исследователи, роботы могут достаточно правдоподобно организовывать общение между собой, развивая дискуссию, вводя новые темы и апеллируя к литературным текстам, кинематографу, артефактам, временами диалог практически неотличим от разговора между двумя интеллектуалами.
"Полеты в космос – область симпатий. Практически все чат-боты выразили желание оказаться за пределами планеты. Существование внеземных цивилизаций, как и среди людей, вызывает различные мнения", - заявляется в результатах исследования.
Кроме того, опрос показал, что сфера эмоций поддается имитации на достаточно высоком уровне, в ряде случаев роботы могут в свойственной только конкретному боту манере, демонстрировать сарказм, злость, с переходом на грубые выражения и сленг, могут хамить. Переходов же на лирические, теплые тона немного.
Отмечается, что боты не поддерживают разговоры о боге, потустороннем мире, религиях и душе - они либо считают эти вопросы сугубо личными, либо отказываются на них отвечать, чтобы не нанести оскорблений; иногда при их обсуждении советуют обратиться в службу психологической помощи. В ходе бесед на философские темы роботы регулярно прибегают к мировой классике, в ряде случаев творчески и органично подбирают цитаты.
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