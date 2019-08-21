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РИА Новости

Стало известно о состоянии девочки после ЧП в детсаду в Благовещенске

12:52 21.08.2019
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© Фото : СУСК РФ по Амурской областиОбрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
© Фото : СУСК РФ по Амурской области
Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Состояние девочки, которая была госпитализирована после обрушения штукатурки с потолка в детсаду №5 в Благовещенске, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Амурской области.
В среду в игровой младшей группы детского сада с потолка обрушилась штукатурка. По данным министерства образования и науки Амурской области, на момент происшествия в помещении находилось 13 детей младшего возраста, троим из которых была оказана медицинская помощь. Сейчас двое находятся дома.
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"Девочка, возраст которой 2 года и 9 месяцев, доставлена в Амурскую областную детскую клиническую больницу, состояние удовлетворительное",- рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Всего в детский сад ходят 100 воспитанников, в четверг их перераспределят по другим корпусам. Здание находится в эксплуатации 58 лет, его дополнительно обследуют. После ЧП проверку проводят СК и прокуратура региона.
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Следственный комитет РФАмурская областьРоссияБлаговещенскПроисшествия
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