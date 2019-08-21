Стало известно о состоянии девочки после ЧП в детсаду в Благовещенске

© Фото : СУСК РФ по Амурской области Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Состояние девочки, которая была госпитализирована после обрушения штукатурки с потолка в детсаду №5 в Благовещенске, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Амурской области.

В среду в игровой младшей группы детского сада с потолка обрушилась штукатурка. По данным министерства образования и науки Амурской области, на момент происшествия в помещении находилось 13 детей младшего возраста, троим из которых была оказана медицинская помощь. Сейчас двое находятся дома.

"Девочка, возраст которой 2 года и 9 месяцев, доставлена в Амурскую областную детскую клиническую больницу, состояние удовлетворительное",- рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.