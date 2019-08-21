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РИА Новости

В Крыму обнаружили христианский храм Х века

12:48 21.08.2019 (обновлено: 13:15 21.08.2019)
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CC BY-SA 3.0 / Btxo / Пещерные комплексы Эски-Кермен
Пещерные комплексы Эски-Кермен
CC BY-SA 3.0 / Btxo /
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. На территории городища Эски-Кермен на юго-западе Крыма археологи обнаружили древний христианский храм, сообщил журналистам директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

"Раскопки суперинтересные. Мне посчастливилось быть на месте раскопок, все это своими глазами увидеть. В двух словах могу сказать, что раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века, и вообще конкретизировать наши представления о застройке таких уникальных городов византийского времени в юго-западном Крыму", — сказал он.

Эски-Кермен — средневековый город-крепость в юго-западной части полуострова, в 14 километрах к югу от Бахчисарая и в пяти — к северо-западу от руин средневекового города Мангуп-Кале. Название переводится с крымско-татарского как "старая крепость". Территория города занимала 8,5 гектара на столообразном горном плато, ограниченном обрывами до 30 метров высотой. Это один из наиболее посещаемых пещерных городов Крыма, он входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник.
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Российская академия наукСимферопольКрымРИА Наука
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