В Крыму обнаружили христианский храм Х века

"Раскопки суперинтересные. Мне посчастливилось быть на месте раскопок, все это своими глазами увидеть. В двух словах могу сказать, что раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века, и вообще конкретизировать наши представления о застройке таких уникальных городов византийского времени в юго-западном Крыму", — сказал он.