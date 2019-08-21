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РИА Новости

Число заразившихся листериозом в Испании превысило 130 человек

12:36 21.08.2019 (обновлено: 13:57 21.08.2019)
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число заболевших листериозом в Андалусии на юге Испании возросло до 131, передает агентство Europa Press со ссылкой на данные, представленные в среду советником министерства здравоохранения, потребления и социального обеспечения автономного сообщества Хесусом Агирре.
Ранее сообщалось, что в автономном сообществе Андалусия листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из них были госпитализированы. Министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила об общенациональной санитарной тревоге.
Как отметил Агирре, число заболевших может значительно возрасти, так как ожидаются результаты анализов еще 523 человек.
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Во вторник глава инфекционного отделения больницы Вирхен-дель-Росио Хосе Мигель Сиснерос сообщил о первом летальном случае в результате заражения листериозом в Андалусии. Первой жертвой стала 90-летняя женщина, которая, по словам Сиснероса, съела мясной рулет марки La Mecha, являющийся источником распространения инфекции.
Газета Periodico сообщает, что мясной рулет реализовывался в основном в Андалусии, но его минимальные партии были отправлены также в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и на канарский остров Тенерифе. Пока за пределами Андалусии один возможный, но еще не подтвержденный случай заражения листериозом был выявлен в Мадриде.
Как сообщает в среду газета ABC, еще один неподтвержденный случай заражения листериозом был зафиксирован в Сеговии (автономная область Кастилья-Леон). Помимо этого, два предполагаемых случая заражения выявлены в Каталонии. По данным СМИ, речь идет о людях, которые употребляли в пищу мясной рулет, вызвавший вспышку заболевания в Андалусии.
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
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