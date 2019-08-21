Число заразившихся листериозом в Испании превысило 130 человек

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число заболевших листериозом в Андалусии на юге Испании возросло до 131, передает агентство Число заболевших листериозом в Андалусии на юге Испании возросло до 131, передает агентство Europa Press со ссылкой на данные, представленные в среду советником министерства здравоохранения, потребления и социального обеспечения автономного сообщества Хесусом Агирре.

Ранее сообщалось, что в автономном сообществе Андалусия листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из них были госпитализированы. Министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила об общенациональной санитарной тревоге.

Как отметил Агирре, число заболевших может значительно возрасти, так как ожидаются результаты анализов еще 523 человек.

Во вторник глава инфекционного отделения больницы Вирхен-дель-Росио Хосе Мигель Сиснерос сообщил о первом летальном случае в результате заражения листериозом в Андалусии. Первой жертвой стала 90-летняя женщина, которая, по словам Сиснероса, съела мясной рулет марки La Mecha, являющийся источником распространения инфекции.

Газета Periodico сообщает, что мясной рулет реализовывался в основном в Андалусии, но его минимальные партии были отправлены также в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и на канарский остров Тенерифе. Пока за пределами Андалусии один возможный, но еще не подтвержденный случай заражения листериозом был выявлен в Мадриде.

Как сообщает в среду газета ABC , еще один неподтвержденный случай заражения листериозом был зафиксирован в Сеговии (автономная область Кастилья-Леон). Помимо этого, два предполагаемых случая заражения выявлены в Каталонии. По данным СМИ, речь идет о людях, которые употребляли в пищу мясной рулет, вызвавший вспышку заболевания в Андалусии.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.