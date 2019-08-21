Медведев одобрил практику создания "поликлиник на колесах"

"Это очень хорошая тема. Я видел неоднократно, как подобные мобильные комплексы используются в регионах. Действительно, для людей зрелого возраста это очень удобно, поскольку никуда ездить не надо: современное оборудование приходит непосредственно в деревню, возможность диагностики гораздо более высокая, да и просто проведения медицинских процедур", — отметил, в свою очередь, Медведев.