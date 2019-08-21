Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T13:05Z
https://ria.ru/20190821/1557734417.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155734/19/1557341927_0:78:3210:1883_1036x0_80_0_0_41fc1df8b4d41731a9e6df055711f96e.jpg
РИА Новости

Медведев одобрил практику создания "поликлиник на колесах"

12:16 21.08.2019 (обновлено: 13:05 21.08.2019)
2557
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев положительно оценил работу передвижных поликлиник в российских регионах.
Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.

"Это очень хорошая тема. Я видел неоднократно, как подобные мобильные комплексы используются в регионах. Действительно, для людей зрелого возраста это очень удобно, поскольку никуда ездить не надо: современное оборудование приходит непосредственно в деревню, возможность диагностики гораздо более высокая, да и просто проведения медицинских процедур", — отметил, в свою очередь, Медведев.

Как отметил Никитин, вскоре в Новгородской области появятся еще две "передвижные поликлиники".
Очередь к хирургу в поликлинике в Струнино
16 августа, 16:45РИА Недвижимость
Власти Москвы начнут масштабную программу ремонта поликлиник
В феврале глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в ближайшие три года, в рамках выполнения нацпроекта "Здравоохранение", во всех российских регионах появятся комплексы для обследования населения.
Передвижные поликлиники, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием отечественного производства, будут работать на базе грузовых автомобилей в любых дорожных и климатических условиях.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
20 августа, 17:25РИА Новости
Путин призвал тратить выделяемые на модернизацию поликлиник средства с умом
311302567
Обсудить 49
Дмитрий МедведевМоскваНовгородская областьАндрей НикитинРоссияОбщество
Популярные комментарии
О вангую, оставят 3 таких шапито в региональном центре, а районные больницы закроют. И будут куролесить по региону эти полу-врачи с зелёнкой от онкологии.
21 августа, 13:42
ХоХочу официально заявить, что
1610202
Нормально. Заболеешь - беги за автобусом, потому что по расписанию он приедет через месяц.
21 августа, 12:45
Адам Ваксель
720200
Рекомендуем
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
РИА
Новости
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Модель Тилан Блондо
Самая красивая девушка в мире показала, как отдыхает на Карибах
Лента
новостей
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон "благословил Россию на действия": что ждет Украину
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Система онлайн-голосования в Москве при тестировании подверглась атакам
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровке в Москве
ГП потребовала взыскать 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника Черкалина
Сотрудник ФСИН России
Во ФСИН прокомментировали освобождение по УДО насильника ребенка в Удмуртии
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Стоп-кадр видео крушения вертолета с россиянами в Греции
Момент крушения вертолета с россиянами в Греции попал на видео
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
Лента новостейМолния