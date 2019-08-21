Медведев одобрил практику создания "поликлиник на колесах"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев положительно оценил работу передвижных поликлиник в российских регионах.
Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.
"Это очень хорошая тема. Я видел неоднократно, как подобные мобильные комплексы используются в регионах. Действительно, для людей зрелого возраста это очень удобно, поскольку никуда ездить не надо: современное оборудование приходит непосредственно в деревню, возможность диагностики гораздо более высокая, да и просто проведения медицинских процедур", — отметил, в свою очередь, Медведев.
Как отметил Никитин, вскоре в Новгородской области появятся еще две "передвижные поликлиники".
В феврале глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в ближайшие три года, в рамках выполнения нацпроекта "Здравоохранение", во всех российских регионах появятся комплексы для обследования населения.
Передвижные поликлиники, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием отечественного производства, будут работать на базе грузовых автомобилей в любых дорожных и климатических условиях.