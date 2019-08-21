Об участниках корейской группы BTS снимут сериал

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Южнокорейская компания Big Hit Entertainment анонсировала выход драматического сериала о поп-группе BTS, . Южнокорейская компания Big Hit Entertainment анонсировала выход драматического сериала о поп-группе BTS, сообщает The Independent.

"Сейчас мы разрабатывает проект для BTS Universe вместе с известной корейской продакшн-студией. Наша цель - выпустить сериал во второй половине 2020 года", - рассказал представитель компании.

Создатели проекта расскажут историю семерых участников коллектива – об их первой встрече и начале карьеры. Сами музыканты сниматься в драме не будут. Их сыграют актеры.

Ранее представитель BTS сказал, что группа уходит в длительный отпуск, чтобы отдохнуть и расслабиться.