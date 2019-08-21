Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T12:23Z
https://ria.ru/20190821/1557734098.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153276/84/1532768486_0:67:3900:2261_1036x0_80_0_0_2dc8824e8461e9496f7345cde753533d.jpg
РИА Новости
Культура

Об участниках корейской группы BTS снимут сериал

12:23 21.08.2019
300
© AP Photo / Invision / Chris PizzelloЮжнокорейская k-pop группа BTS
Южнокорейская k-pop группа BTS
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Южнокорейская компания Big Hit Entertainment анонсировала выход драматического сериала о поп-группе BTS, сообщает The Independent.
"Сейчас мы разрабатывает проект для BTS Universe вместе с известной корейской продакшн-студией. Наша цель - выпустить сериал во второй половине 2020 года", - рассказал представитель компании.
Создатели проекта расскажут историю семерых участников коллектива – об их первой встрече и начале карьеры. Сами музыканты сниматься в драме не будут. Их сыграют актеры.
Ранее представитель BTS сказал, что группа уходит в длительный отпуск, чтобы отдохнуть и расслабиться.
Однако в октябре они дадут еще несколько концертов в Саудовской Аравии и Сеуле.
Выступление группы BTS
13 августа, 22:15Культура
Солисты BTS решили уйти в долгосрочный отпуск
103000
КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыСаудовская АравияСеул
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
РИА
Новости
Сотрудники МЧС
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Лента
новостей
Кадр из клипа Fred Rister - I Want A Miracle (David Guetta Remix)
Умер друг Дэвида Гетты французский музыкант Фред Ристер
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж(2016)
Режиссеры "Мстителей" рассказали, как Стрэндж мог просчитать победный финал
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Отпущенный из тюрьмы в Ливии российский моряк обратится в ООН
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Путин надеется на восстановление полноформатных отношений России и ЕС
Кадр из фильма Матрица
Киану Ривз снимется в четвертой "Матрице"
Капельница. Архивное фото
Минздрав начал проверку после ампутации руки у ребенка в Ростовской области
Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Специалист обрабатывает стену с избражением жабы на археологических раскопках Вичама в районе Вегета, провинция Уаура, Перу
В Перу археологи обнаружили барельеф древнейшей цивилизации Америки
Американская актриса, певица и автор песен Деми Ловато на церемонии вручения премии American Music Awards
Деми Ловато сыграет исландскую певицу в фильме "Евровидение"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
Лента новостейМолния