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РИА Новости

Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8

12:10 21.08.2019 (обновлено: 16:04 21.08.2019)
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© AFP 2019 / Christophe Petit Tesson / POOLПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите министров G7
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите министров G7
© AFP 2019 / Christophe Petit Tesson / POOL
ПАРИЖ, 21 авг — РИА Новости. Франция приняла к сведению желание США реинтегрировать Россию в "Большую восьмерку" в следующем году, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Об этом сообщило Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сказал, что не будет возражать против возвращения России в группу и возобновления работы G8.
Вместе с тем Макрон подчеркнул, что многое будет зависеть от развития ситуации на Украине. Такое же мнение он высказывал на прошедшей в понедельник встрече с Владимиром Путиным.
Российский президент, в свою очередь, назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил восстановления G8, однако отметил, что это "не самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
На этой неделе в Биаррице пройдет саммит G7. СМИ писали, что на нем могут поднять вопрос о возобновлении формата G8.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 09:14РИА Новости
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронДональд ТрампG8ФранцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Китай живёт без большой семёрки и как-то вообще не комплексует поэтому поводу. Лишние объединение — лишние обязательства, если они нежизненно необходимы, то вопрос, а они вообще нужны?
21 августа, 12:48
Себекхотеп III
12400002
Для не разбирающихся . США и Франция успокаивают Путина , перед тем как всадить нож в спину. Это обычная политика Запада.
21 августа, 12:18
Alex Markov
99231011
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