Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8

ПАРИЖ, 21 авг — РИА Новости. Франция приняла к сведению желание США реинтегрировать Россию в "Большую восьмерку" в следующем году, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Об этом сообщило Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сказал, что не будет возражать против возвращения России в группу и возобновления работы G8.
Вместе с тем Макрон подчеркнул, что многое будет зависеть от развития ситуации на Украине. Такое же мнение он высказывал на прошедшей в понедельник встрече с Владимиром Путиным.
Российский президент, в свою очередь, назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил восстановления G8, однако отметил, что это "не самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
На этой неделе в Биаррице пройдет саммит G7. СМИ писали, что на нем могут поднять вопрос о возобновлении формата G8.