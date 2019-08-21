Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8

ПАРИЖ, 21 авг — РИА Новости. Франция приняла к сведению желание США реинтегрировать Россию в "Большую восьмерку" в следующем году, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Об этом сообщило Рейтер со ссылкой на дипломатический источник. Франция приняла к сведению желание США реинтегрировать Россию в "Большую восьмерку" в следующем году, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Об этом сообщилосо ссылкой на дипломатический источник.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сказал, что не будет возражать против возвращения России в группу и возобновления работы G8.

Вместе с тем Макрон подчеркнул, что многое будет зависеть от развития ситуации на Украине. Такое же мнение он высказывал на прошедшей в понедельник встрече с Владимиром Путиным.

Российский президент, в свою очередь, назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил восстановления G8, однако отметил, что это "не самоцель".

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.