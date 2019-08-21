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РИА Новости

ФСБ включила в список запрещенных организаций "Катиба Таухид валь-Джихад"*

12:03 21.08.2019 (обновлено: 12:31 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастник акции "Тысяча белых роз", посвящённой годовщине террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017
Участник акции Тысяча белых роз, посвящённой годовщине террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Организация "Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.
Решение о признании этой организации террористической, принятое Московским окружным военным судом, вступило в силу 5 июля, сообщается на сайте ФСБ.
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25 июля, 14:36РИА Новости
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В 2018 году Следственный комитет РФ назвал организацию "Катиба Таухид валь-Джихад" причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Московский окружной военный судФСБ РФРоссияСанкт-ПетербургБезопасность
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