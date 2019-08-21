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РИА Новости

США отказали во въезде девушке премьера Великобритании, сообщили СМИ

12:03 21.08.2019
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© REUTERS / Toby MelvilleДевушка Бориса Джонсона Керри Саймонс
Девушка Бориса Джонсона Керри Саймонс
© REUTERS / Toby Melville
Девушка Бориса Джонсона Керри Саймонс. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти США отказали во въезде девушке нового премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс, предположительно, из-за ее поездки в непризнанное государство Сомалиленд в прошлом году, пишет британская газета Daily Mail.
Саймондс панировала отправиться в Америку в ближайшие дни, чтобы провести несколько встреч в рамках работы на некоммерческую природоохранную организацию Oceana, однако американские власти заблокировали ее запрос, отмечает издание. Неизвестно, проходила ли Саймондс регистрацию в системе в электронной системе авторизации путешествий (ESTA), которая позволяет гражданам Великобритании совершать безвизовые краткосрочные поездки в США. Однако если она делала это, система могла автоматически отказать девушке, учитывая ее историю поездок. В 2016 году в форму ESTA был добавлен вопрос о посещении Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали или Йемена после 1 марта 2011 года. Как пишет издание, если заявитель отвечает "да", система может отказать ему в разрешении на въезд. Официально канцелярия премьер-министра пока не комментирует эту информацию.
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"Мы надеемся на то, что этот вопрос можно решить в срок, чтобы мисс Саймондс смогла поехать в США, как было запланировано", - сказал изданию дипломатический источник.
Саймондс ездила в Сомалиленд в 2018 году с родившейся там подругой Нимко Али, которая проводит кампанию против женского обрезания. В ходе своего визита, по данным газеты, девушка встречалась с самопровозглашенным президентом этого "государства" Мусой Бихи Абди. Как отмечает издание, Великобритания, в отличие от США, ранее установила дипломатические отношения с Сомалилендом.
Сомалийская Республика распалась на несколько автономных территорий, одна из которых - провинция Сомалиленд - отделилась в 1991 году. Непризнанная Республика Сомалиленд согласилась вступить в переговоры после международной конференции по Сомали, которая прошла в 2012 году в Лондоне.
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Кэрри СаймондсБорис ДжонсонВеликобританияСШАВ мире
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