В Берлине понимают важность налаживания диалога с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Визит главы МИД ФРГ Хайко Мааса в Россию связан с понимаем Берлином того, что важные международные вопросы нельзя решить без диалога с Москвой, считает эксперт клуба "Валдай", научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 августа в Москве проведет переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Во второй день своего пребывания в Москве, 22 августа Маас намерен провести встречу с гражданскими активистами и молодежью. Предыдущая встреча Лаврова и Мааса состоялась в конце июля в Бонне, министры приняли участие в конференции межобщественного форума "Петербургский диалог".

Как заявил Рар РИА Новости, визит Мааса не связан с внутриполитическими событиями в Германии, однако Социал-демократическая партия, членом которой является глава МИД ФРГ, традиционно больше других партий страны хочет нормализации и сближения с Россией.

"Поэтому, действительно, Хайко Маас под определенным давлением своей собственной партии делает шаги в сторону Москвы... Кроме того, конечно, вы видите, что в Германии есть очень сильное давление представителей восточных земель, бывшей ГДР, (выступающих) за восстановление экономических отношений с Россией. То есть уход от санкций", - сказал Рар.

По его словам, в то время, когда мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, заявляют о необходимости строить мир с Россией, а не против нее, немецкие социал-демократы увидели, что "путь к нормализации с Россией опять открыт и наставляют своего министра быть здесь предельно открытым".

При этом эксперт отметил, что главный момент заключается в том, что Германия видит все большую трудность решения вопросов на мировой арене с США. "Вся эта эпопея вокруг Ирана, где американцы вышли из общего соглашения (по иранской ядерной программе - ред.) - это одно дело. Сейчас, несмотря на то, что немцы говорят, что Россия виновата в том, что Договор о ракетах средней (и меньшей) дальности был ликвидирован, что это вина России, но в то же самое время негласно понимают, что в этом большая вина Америки. И не хотят, чтобы... новый виток вооружений опять начался в Европе. Они понимают, что с Россией нужно говорить. В то время, пока между Америкой и Россией в этом отношении переговоров пока нет", - пояснил Рар.

Он добавил, что в ходе переговоров в Москве стороны обсудят Сирию, потому что Берлин боится возможной новой волны беженцев в Европу, в том числе в ФРГ. "Поэтому Германия заинтересована в том, чтобы там восстанавливалась какая-то социальная жизнь и экономика в Сирии опять заработала. И опять (Германия) понимает, что без содействия России невозможно сделать это", - сказал политолог.