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РИА Новости

Прокуратура начала проверку детсада в Благовещенске после ЧП со штукатуркой

11:45 21.08.2019
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© Фото : СУСК РФ по Амурской областиОбрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
© Фото : СУСК РФ по Амурской области
Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Благовещенска проводит проверку после обрушения штукатурки в детском саду города.
В среду в игровой младшей группы одного из детских садов Благовещенска обрушилась штукатурка, как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города, медицинская помощь понадобилась трем воспитанникам, двое детей сейчас находятся дома, один в медицинском учреждении.
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"Прокуратура города Благовещенска с выездом на место проводит проверку по факту обрушения штукатурки в МДОАУ Детский сад № 5. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном образовательном учреждении, в том числе работе администрации учреждения", - сообщает прокуратура Амурской области.
Указывается, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Доследственную проверку также начал СУСК РФ по Амурской области, сообщил журналистам представитель ведомства Алексей Лубинский.
"По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщил он.
По данным минобразования Приамурья, в момент происшествия в помещении находились 13 детей, всего в сад ходят 100 воспитанников, в четверг их перераспределят по другим корпусам. Здание находится в эксплуатации 58 лет, его дополнительно обследуют.
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