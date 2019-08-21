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РИА Новости

Памфилова предложила пожаловаться в СК на работу почты в Петербурге

11:45 21.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила подготовить представление в Следственный комитет или Генпрокуратуру по поводу работы Почты России в Санкт-Петербурге.
Член ЦИК Антон Лопатин на заседании отметил, что некоторые письма, касающиеся жалоб кандидатов в муниципальные депутаты, почта Санкт-Петербурга иногда доставляет в пределах города в течение 12-15 дней. Из-за этого сроки рассмотрения жалоб и предоставления документов оказываются пропущенными.
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"Давайте подготовим представление в Следственный комитет или Генпрокуратуру о работе почты Санкт-Петербурга, которая нарушает права избирателей и кандидатов и фактически срывает нам избирательную кампанию", - предложила Памфилова.
Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами мэра города.
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Элла ПамфиловаПочта РоссииСанкт-ПетербургПолитика
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