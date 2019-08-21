Памфилова предложила пожаловаться в СК на работу почты в Петербурге

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила подготовить представление в Следственный комитет или Генпрокуратуру по поводу работы Почты России в Санкт-Петербурге.

Член ЦИК Антон Лопатин на заседании отметил, что некоторые письма, касающиеся жалоб кандидатов в муниципальные депутаты, почта Санкт-Петербурга иногда доставляет в пределах города в течение 12-15 дней. Из-за этого сроки рассмотрения жалоб и предоставления документов оказываются пропущенными.

"Давайте подготовим представление в Следственный комитет или Генпрокуратуру о работе почты Санкт-Петербурга, которая нарушает права избирателей и кандидатов и фактически срывает нам избирательную кампанию", - предложила Памфилова.