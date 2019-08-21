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РИА Новости

"Русская вошь в шубе Балтии": обнародован архив МИД Латвии 1939-1940 годов

11:40 21.08.2019 (обновлено: 11:55 21.08.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПрезентация книги "Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939-1940" в МИА "Россия сегодня"
Презентация книги Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939-1940 в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Презентация книги "Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939-1940" в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прибалтийские государства в 1939-1940 годах прекрасно понимали, что придется выбирать между нацистской Германией и СССР, при этом "немецкая партия" была достаточно сильной. Москва, в свою очередь, вовсе не торопилась присоединять Литву, Латвию и Эстонию к СССР – ее вполне устраивали пакты о взаимопомощи, заключенные, кстати, по инициативе самих прибалтов. События 1940 года стали лишь реакцией СССР на сенсационные победы Гитлера в Западной Европе. Все это следует из архива МИД Латвии тех лет.
Страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса.
Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
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Документы опровергают прибалтийскую пропаганду

В среду в МИА "Россия сегодня" состоялась презентация книги "Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939-1940". Сборник содержит 108 документов из МИД Латвии, переведенных с латышского на русский язык. Практически все они публикуются впервые. Составителям сборника, среди которых известный историк, депутат Сейма Латвии Николай Кабанов, удалось найти эти документы в государственном историческом архиве Латвии.
По оценке еще одного автора сборника, директора фонда "Историческая память" Александра Дюкова, картина событий, которая вырисовывается из документов, "отличается от концепции, которая принята сейчас в странах Прибалтики".
Согласно точке зрения, доминирующей сейчас в странах Балтии, "был заключен пакт Молотова-Риббентропа, это был договор о разделе Европы, в рамках этого нам навязали пакты о взаимопомощи, а потом оккупировали в июне 1940 года всю Прибалтику, при этом СССР еще изначально, с августа 1939 года, преследовал такие гнусные цели".
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Однако реальная картина отличается от пропагандистской.
"Во-первых, мы видим весьма тесные связи с нацистской Германией еще до августа 1939 года у прибалтийских стран, прежде всего, у Латвии и Эстонии. Далее мы видим, что инициатива подписания пактов о взаимопомощи (в 1939 году - ред.) не исходила из Кремля – Кремль не вызывал прибалтийских дипломатов сюда и не говорил, что нам надо заключать договор и так далее. Нет, инициатива была с другой стороны – первыми инициативу проявили эстонцы, потом латыши", - отметил Дюков в интервью РИА Новости.
Вот, например, отчет посла Латвии Фрициса Коциньша в МИД его страны о совещании послов прибалтийских государств, которое прошло в Москве 6 июля 1939 года. Послы обсуждали возможную угрозу для своих стран от Германии и СССР.
"Как эстонский, так и литовский посланники пришли к единодушному мнению,… что меньшим несчастьем будет все же немецкая угроза. Запустив "русскую вошь" в шубу, ее наружу больше не выбьешь, ибо там ее жизненное пространство и витальные интересы", - пишет Коциньш.
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СССР не пытался вмешиваться в дела прибалтов

Кроме того, из документов видно, что после заключения с прибалтийскими государствами в 1939 году пактов о взаимопомощи СССР не пытался вмешиваться во внутренние дела соседей. По оценке историка Дюкова, Советский Союз осенью 1939 года считал, что "достиг комбинации, так сказать, рабочей схемы, которая позволяет защитить советские интересы в регионе, и дальше ничего не собирался делать".
В качестве примера Дюков упоминает репрессии против коммунистов в Литве в конце 1939 года, когда была арестована вся верхушка местной Компартии.
"В Москве не высказали ровным счетом никаких замечаний на этот счет своим литовским визави. Осенью 1939 года коммунистов, которые обращались за поддержкой в советские гарнизоны в Виленском крае в Литве, отдавали местной полиции. Суть заключалась в том, что сверху был спущен жесткий приказ не вмешиваться. Этот приказ выполнялся", - констатирует Дюков.
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Пока финны воевали, эстонцы выпивали за Сталина

Никакой опасности от СССР не чувствовали и в Эстонии – командующий ее армии генерал Лайдонер в это время несколько раз посещал Москву, где его принимал Сталин. Политики не только вели официальные переговоры, но даже смотрели советские кинофильмы до 4 утра.
Посол Латвии подробно описывает многочасовые застолья, где Лайдонер охотно произносил тосты в честь советского лидера. Например, эстонский главнокомандующий заявил, что "с глубоким уважением и восторгом взирает на Сталина", который смог создать дружественные отношения между народами СССР, а теперь выстраивает их с соседями. "Лайдонер рад, что Эстония была одной из первых, кто со своей стороны приложила усилия к созданию таких отношений", цитирует его тосты посол Коциньш.
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Посол особо отметил, что именно в это время идет советско-финская война, "братский эстонцам народ борется в тяжелых боях".
"Эстония следовала своей традиционной тактике быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам", - иронизирует дипломат.
Настроения среди соседей влияли и на Литву – если каждая республика думает не об обороне, а о переговорах с Берлином и Москвой, то ни о каком едином фронте сопротивления, конечно, не шло и речи.
Возвращаясь к серьезным темам, Коциньш докладывает, что Сталин рассказал прибалтийским союзникам о переговорах с Англией и Францией – Москва предлагала Лондону и Парижу разместить в Балтийском море корабли для защиты от Гитлера. "Английская военная делегация даже не ответила", - откровенно признались большевики.
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Настроения Москвы меняются из-за успехов Гитлера

Настроения в советском руководстве поменялись после молниеносного разгрома Германией Франции – быстрое продвижение гитлеровцев к Ла-Маншу стало неприятным сюрпризом не только для европейцев, но и для СССР, отмечают дипломаты в депешах.
"В связи с событиями в Западной Европе, Советский Союз высказывает известную нервозность", - отмечал посол Коциньш. По его оценке, СССР "внимательно следит за политическими настроениями в Балтийских государствах, чтобы не произошел перелом в отношении к Советскому Союзу, особенно сейчас, когда перевес Германии заметней день ото дня".
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Дальнейшие события хорошо известны. Сам Коциньш 19 сентября 1940 года был арестован в Риге, доставлен в Москву и обвинен в организации разведывательной работы против СССР. 28 июля 1941 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.
"Эти документы впервые вводятся в научный оборот", - сообщил РИА Новости Дюков. Он добавил, что все документы оформлены так, как принято в научной исторической литературе, издание вышло под грифом института Российской истории РАН.
Он отметил также, что литовские документы того периода достаточно хорошо известны – они давно переведены и опубликованы. Эстонские, наоборот, пока что лежат где-то в архивах. Этим изданием историкам удалось ликвидировать одну из лакун – ввести в научный оборот документы из Латвии.
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Александр ДюковРАНМИД РФРоссийская академия наукМоскваЕвропаРоссияВ мире
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