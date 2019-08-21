Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T12:19Z
https://ria.ru/20190821/1557731808.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154874/87/1548748711_0:29:2477:1422_1036x0_80_0_0_e3637e19a442469a90c4a0c51d69cfe5.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова обсудила с Собяниным жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы

11:36 21.08.2019 (обновлено: 12:19 21.08.2019)
2283
© Фото : ЦИКГлава ЦИК России Элла Памфилова
Глава ЦИК России Элла Памфилова
© Фото : ЦИК
Глава ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова провела встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, во время которой они обсудили жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Сергей Семенович дал поручения отрабатывать все эти предложения, взял это под личный контроль", — рассказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

Она добавила, что комиссия контролирует дальнейшее рассмотрение каждого поступившего обращения.
В начале августа глава ЦИК встречалась с кандидатами в депутаты Мосгордумы от партии КПРФ, чтобы выслушать их претензии, среди которых было недовольство действиями исполнительной власти.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
15 августа, 15:53Выборы в Мосгордуму
В ЦИК рассказали о методах сбора подписей кандидатами в депутаты Мосгордумы
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам).
При проверке подписей обнаружилось множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, окружная комиссия его зарегистрировала.
Работа ЦИК РФ
12 августа, 11:38Выборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму отменить нельзя, заявили в ЦИК
7920223
Обсудить 22
Выборы в МосгордумуЦИКМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаСергей МитрохинЦИК РФКПРФЯблокоМосковская городская думаСергей СобянинМоскваРоссия
Популярные комментарии
" Сергей Семёнович дал поручения..." О чём ещё тут говорить если мэр даёт поручения главе ЦИК.
21 августа, 11:44
ХоХочу официально заявить, что
1001002
Иногда мне кажется, что Памфилова находится на этом посту благодаря исключительно наивности.
21 августа, 12:40
invisibleworld
150004
Рекомендуем
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
РИА
Новости
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите министров G7
Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8
Лента
новостей
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Модель Тилан Блондо
Самая красивая девушка в мире показала, как отдыхает на Карибах
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон "благословил Россию на действия": что ждет Украину
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
"Власть — это про деньги". Почему важно проголосовать 8 сентября в Москве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Медведев одобрил практику создания "поликлиник на колесах"
Сотрудник ФСИН России
Во ФСИН прокомментировали освобождение по УДО насильника ребенка в Удмуртии
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте во время морской прогулки на судне. 22 августа 2018
"Попытаться понять Россию". Чего ждут от визита Путина в Финляндию
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова попросила отправить в ОБСЕ данные текущей избирательной кампании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
Лента новостейМолния