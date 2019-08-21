Памфилова обсудила с Собяниным жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова провела встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, во время которой они обсудили жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Сергей Семенович дал поручения отрабатывать все эти предложения, взял это под личный контроль", — рассказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

Она добавила, что комиссия контролирует дальнейшее рассмотрение каждого поступившего обращения.

В начале августа глава ЦИК встречалась с кандидатами в депутаты Мосгордумы от партии КПРФ, чтобы выслушать их претензии, среди которых было недовольство действиями исполнительной власти.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам).

При проверке подписей обнаружилось множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.