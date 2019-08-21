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РИА Новости

Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов ОГЭ-2020

11:22 21.08.2019 (обновлено: 11:24 21.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШкольница перед экзамена
Школьница перед экзамена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Школьница перед экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Как рассказали в ведомстве, российские школы с 2011 года постепенно переходят на работу по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) основного общего образования, в 2020 году сдавать ОГЭ предстоит выпускникам 9 классов, которые с 5 по 9 класс обучались на основе ФГОС, что обусловило внесение корректив в экзаменационные модели ОГЭ-2020.
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"Все экзаменационные модели подготовлены на основе ФГОС основного общего образования, при этом обеспечена преемственность предметного содержания с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта", - следует из релиза.
Отмечается, что в КИМ 2020 года сохранена часть заданий, хорошо знакомых школам и имеющихся в открытом банке заданий ОГЭ. При этом введены новые задания, в которых акцент сделан на проверку достижения предусмотренных ФГОС результатов обучения.
"Усилен практический характер заданий, введены новые задания, проверяющие умения осуществлять информационный поиск, анализировать информацию, представленную в разных формах, применять знания для решения различных познавательных, практических и коммуникативных задач, способность обучающихся формулировать и аргументировать свое мнение, рассуждать на определенные темы. В обновленных КИМ ОГЭ реализованы некоторые принятые в международных сопоставительных исследованиях подходы к конструированию заданий по математике и предметам естественно-научного цикла", - говорится в сообщении.
Материалы ежегодно публикуются до начала учебного года для экспертного обсуждения. "С их помощью будущие участники ОГЭ и их учителя могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году", - подчеркнули в Рособрнадзоре.
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