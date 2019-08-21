Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов ОГЭ-2020

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Как рассказали в ведомстве, российские школы с 2011 года постепенно переходят на работу по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) основного общего образования, в 2020 году сдавать ОГЭ предстоит выпускникам 9 классов, которые с 5 по 9 класс обучались на основе ФГОС, что обусловило внесение корректив в экзаменационные модели ОГЭ-2020.

"Все экзаменационные модели подготовлены на основе ФГОС основного общего образования, при этом обеспечена преемственность предметного содержания с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта", - следует из релиза.

Отмечается, что в КИМ 2020 года сохранена часть заданий, хорошо знакомых школам и имеющихся в открытом банке заданий ОГЭ. При этом введены новые задания, в которых акцент сделан на проверку достижения предусмотренных ФГОС результатов обучения.

"Усилен практический характер заданий, введены новые задания, проверяющие умения осуществлять информационный поиск, анализировать информацию, представленную в разных формах, применять знания для решения различных познавательных, практических и коммуникативных задач, способность обучающихся формулировать и аргументировать свое мнение, рассуждать на определенные темы. В обновленных КИМ ОГЭ реализованы некоторые принятые в международных сопоставительных исследованиях подходы к конструированию заданий по математике и предметам естественно-научного цикла", - говорится в сообщении.