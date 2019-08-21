Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Обстановка на западных рубежах остается напряженной, поэтому Россия "реализует комплекс мер" по их укреплению, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"(Ситуация. — Прим. ред.) характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", — пояснил он, открывая заседание коллегии министерства.

До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.

Кроме того, ЗВО получит более 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники. Продолжится и комплектование войск контрактниками: в этом году уже отобрано более девяти тысяч человек.

Сейчас основные усилия командования округа, по словам Шойгу, сосредоточены на подготовке российско-белорусских учений "Щит Союза — 2019", которые пройдут 13-19 сентября и завершат двухгодичный цикл совместной подготовки.

На них планируется задействовать до 12 тысяч военных и 950 единиц боевой техники. Шойгу подчеркнул, что мероприятия носят "исключительно оборонительный" характер.