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РИА Новости

Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России

11:11 21.08.2019 (обновлено: 17:07 21.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкУчения в Калининградской области
Учения в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Обстановка на западных рубежах остается напряженной, поэтому Россия "реализует комплекс мер" по их укреплению, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"(Ситуация. — Прим. ред.) характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", — пояснил он, открывая заседание коллегии министерства.
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Кроме того, ЗВО получит более 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники. Продолжится и комплектование войск контрактниками: в этом году уже отобрано более девяти тысяч человек.
Сейчас основные усилия командования округа, по словам Шойгу, сосредоточены на подготовке российско-белорусских учений "Щит Союза — 2019", которые пройдут 13-19 сентября и завершат двухгодичный цикл совместной подготовки.
На них планируется задействовать до 12 тысяч военных и 950 единиц боевой техники. Шойгу подчеркнул, что мероприятия носят "исключительно оборонительный" характер.
Также начата подготовка к трем учениям ОДКБ — "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск". В них примут участие военные из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
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Обсудить 248
ЗВОЗападный военный округОДКБСергей ШойгуРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Вы о том что нападать не будут в 75 годовщину ВОВ как -то не в тему написали , тогда так же рассуждали , а то ,что никому до России нет дела вообще не правы , всегда есть дело и всегда нападали и будут нападать. слишком много всего имеет территория России и поэтому ,защищали и дальше будем защищать ,от посягательств.
21 августа, 11:41
ИСИван Семёнов
280120163
Да, помню, как самолет с Шойгу гоняли мокрыми тряпками истребители НАТО. Как раз возле западных границ.
21 августа, 11:50
nu nu
241010083
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