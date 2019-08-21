В Индии разбился вертолет с помощью для пострадавших от наводнений

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 авг - РИА Новости. Частный вертолет, доставлявший помощь жителям пострадавших от ливней и наводнений районов индийского штата Уттаракханд, потерпел крушение в районе города Уттаркаши, передает в среду агентство Частный вертолет, доставлявший помощь жителям пострадавших от ливней и наводнений районов индийского штата Уттаракханд, потерпел крушение в районе города Уттаркаши, передает в среду агентство ANI

Согласно его данным, на борту вертолета находились три человека, данные об их судьбе не приводятся. Причиной аварии, предположительно, стало столкновение вертолета с линией электропередачи в условиях низкой видимости. На борту находился гуманитарный груз, отмечает агентство, не приводя подробностей.

Полиция штата ведет расследование случившегося.

За последние несколько дней жертвами обрушившихся на Уттаракханд муссонных дождей стали более 30 человек. Обильные осадки спровоцировали в регионе многочисленные оползни и разливы рек. В результате паводков жители ряда населенных пунктов и находящиеся там туристы оказались полностью отрезанными от внешнего мира.