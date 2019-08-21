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РИА Новости

В Индии разбился вертолет с помощью для пострадавших от наводнений

11:07 21.08.2019
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© REUTERS / SIVARAM VЭвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия
Эвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия
© REUTERS / SIVARAM V
Эвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 авг - РИА Новости. Частный вертолет, доставлявший помощь жителям пострадавших от ливней и наводнений районов индийского штата Уттаракханд, потерпел крушение в районе города Уттаркаши, передает в среду агентство ANI.
Согласно его данным, на борту вертолета находились три человека, данные об их судьбе не приводятся. Причиной аварии, предположительно, стало столкновение вертолета с линией электропередачи в условиях низкой видимости. На борту находился гуманитарный груз, отмечает агентство, не приводя подробностей.
Полиция штата ведет расследование случившегося.
За последние несколько дней жертвами обрушившихся на Уттаракханд муссонных дождей стали более 30 человек. Обильные осадки спровоцировали в регионе многочисленные оползни и разливы рек. В результате паводков жители ряда населенных пунктов и находящиеся там туристы оказались полностью отрезанными от внешнего мира.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
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