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РИА Новости

Эксперт оценил решение Трампа отложить визит в Данию

11:06 21.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, решивший отложить визит в Данию из-за нежелания обсуждать продажу Гренландии, имеет на это право с точки зрения протокола, но с политической точки зрения это может рассматриваться как неуважение к противоположной стороне, считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД Александр Панов.
Трамп заявил, что решил отложить встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Фредериксен ранее назвала абсурдной идею Трампа, но отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США, запланированному на 2-3 сентября. Представитель королевского дома Дании Лине Баллебю заявила, что королевская семья удивлена решением Трампа отложить визит в Копенгаген.
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"Он (Трамп – ред.) выразил недовольство позицией этой страны, что договариваться не о чем, поэтому я не буду разговаривать. Это его право. С точки зрения протокола отмена или перенос визита возможны, но что касается политической стороны – это совершенно другая ситуация. С точки зрения политики и политических отношений, это конечно может рассматриваться как неуважение к противоположной стороне", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Ранее в ходе пресс-конференции американский президент подтвердил, что действительно интересовался возможностью покупки Гренландии. Остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.
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