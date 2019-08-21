Эксперт оценил решение Трампа отложить визит в Данию

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, решивший отложить визит в Данию из-за нежелания обсуждать продажу Гренландии, имеет на это право с точки зрения протокола, но с политической точки зрения это может рассматриваться как неуважение к противоположной стороне, считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД Александр Панов.

Трамп заявил, что решил отложить встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Фредериксен ранее назвала абсурдной идею Трампа, но отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США, запланированному на 2-3 сентября. Представитель королевского дома Дании Лине Баллебю заявила, что королевская семья удивлена решением Трампа отложить визит в Копенгаген.

"Он (Трамп – ред.) выразил недовольство позицией этой страны, что договариваться не о чем, поэтому я не буду разговаривать. Это его право. С точки зрения протокола отмена или перенос визита возможны, но что касается политической стороны – это совершенно другая ситуация. С точки зрения политики и политических отношений, это конечно может рассматриваться как неуважение к противоположной стороне", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.