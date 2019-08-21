Обстановка на западных границах России остается напряженной, заявил Шойгу

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной, констатировал в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"[Ситуация] характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", - заявил министр, открывая заседание коллегии.