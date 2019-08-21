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РИА Новости

Обстановка на западных границах России остается напряженной, заявил Шойгу

11:05 21.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной, констатировал в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"[Ситуация] характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", - заявил министр, открывая заседание коллегии.
Чтобы нейтрализовать эти угрозы, Россия "реализует комплекс мер", напомнил Шойгу.
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НАТОСергей ШойгуПольшаШвецияРумынияФинляндияРоссияСШАБезопасность
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