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РИА Новости

"Попытаться понять Россию". Чего ждут от визита Путина в Финляндию

11:42 21.08.2019 (обновлено: 12:33 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте во время морской прогулки на судне. 22 августа 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте во время морской прогулки на судне. 22 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 21 августа, приедет в Хельсинки для переговоров с финским лидером Саули Ниинистё. Политики встречаются по несколько раз в год, нынешний визит называют рабочим и "довольно стандартным", однако стороны дали понять, что затронут самые различные вопросы. В первую очередь — ситуацию на Украине.

Ужин в крепости и поездка на катере

Для финской столицы этот саммит точно не останется незамеченным. Жителей и гостей Хельсинки ждут серьезные ограничения движения. В среду будут полностью закрыты для туристов некоторые достопримечательности города, а также остров Суоменлинна (Свеаборг), где президенты, как ожидается, проведут ужин. Автомобильное движение из аэропорта до Президентского дворца, где пройдут переговоры Путина и Ниинистё, тоже остановят. Запреты предусмотрены и на воде: в заливе, поблизости от места встречи лидеров, движение частных яхт и лодок запретят.
Впрочем, ничего неординарного — российский президент довольно часто посещает Финляндию. И за последнее десятилетие сложились устойчивые традиции активного политического диалога на высшем уровне. Главы государств, как правило, встречаются дважды в год. Виделись они и в нынешнем году — 9 апреля Путин и Ниинистё беседовали на полях Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге.
В Кремле сообщали, что нынешний разговор затронет глобальные вопросы, касающиеся отношений России с Европейским союзом, в котором Финляндия сейчас председательствует. Среди тем также полеты военной авиации на Балтике, сотрудничество в Арктике, совместные проекты в энергетике, такие как "Северный поток — 2", и в экологии.
После встречи Путина и Ниинистё пройдет пресс-конференция. Затем состоится совместный ужин двух лидеров в крепости Суоменлинна (Свеаборг), куда президенты отправятся на катере.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи на полях V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". 9 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи на полях V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". 9 апреля 2019

Главная цель — Украина

Накануне Ниинистё обсудил отношения с Россией с французским лидером Эммануэлем Макроном. По словам Ниинистё, Макрон выдвинул идею "архитектуры европейской безопасности", для чего так или иначе придется прояснить отношения Европы с Россией.
И будущее на этом направлении зависит от разрешения украинского вопроса. Ниинистё уже сообщил, что как раз и намерен обсудить это не только с Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым встретится в начале сентября.
А на встрече с Путиным Ниинистё пообещал "попытаться понять, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике". "Главная цель — обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине", — сказал Ниинистё на недавней пресс-конференции.
Президент Финляндии подчеркнул, что острых вопросов в двусторонних отношениях нет. "Ничего значительного не произошло и не происходит ", — отметил он.
"Помимо официальной встречи, в течение вечера у нас также состоится и более продолжительный разговор один на один. Мы встречались уже много раз, так что никаких табу для обсуждения нет", — сообщил Ниинистё финским СМИ. Видимо, поэтому он допустил, что затронет в беседе с Путиным протесты в Москве: "Эту тему только что обсуждали Путин и президент Макрон во Франции. Да, вероятно, мы тоже об этом поговорим".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области

"Северный поток", Арктика и визы

Важной основой двусторонних отношений традиционно служит взаимодействие в торгово-экономической области. За первое полугодие 2019-го товарооборот России и Финляндии составил 6,9 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 5,3 миллиарда долларов и импорт — 1,6 миллиарда долларов.
Финляндия — один из важных российских партнеров в сфере энергетики, в том числе в проекте магистрального газопровода "Северный поток — 2" между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Помощник президента Юрий Ушаков сказал российским СМИ, что Путин и Ниинистё поднимут вопрос военной безопасности в регионе Балтийского моря. Ниинистё может упомянуть ставшие для финнов неожиданностью учения ВМФ "Океанский щит — 2019", организованные Россией в акватории Балтийского моря в начале августа.
Как отметила российская сторона, среди тем встречи уже официально заявлена совместная деятельность двух стран в Арктике.
Как сообщали в Кремле, может быть затронуто ужесточение визовых требований Финляндии с начала августа. Финский МИД объяснял, что таковы требования руководящих органов Евросоюза.
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Саули НиинистеЮрий УшаковЕвросоюзВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФинляндия
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