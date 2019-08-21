Глава ЦИК Белоруссии призналась, что смотрела сериал "Слуга народа"

МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина рассказала в интервью РИА Новости, что ей очень понравились первые серии сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл украинский президент Владимир Зеленский, но потом фильм показался ей достаточно однообразным.

В сериале Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов "Слуги народа". Климкин также утверждает, что сериал посмотрели несколько министров иностранных дел, однако он не уточнил, о представителях каких стран идет речь.

"Этот фильм я смотрела до того (до начала избирательной кампании на Украине – ред.). Мне он, конечно, очень нравился, но не весь. Наверное, первые серий шесть-семь, потом мне все это показалось достаточно однообразным", - рассказала Ермошина.