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РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии призналась, что смотрела сериал "Слуга народа"

10:31 21.08.2019 (обновлено: 17:38 21.08.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)
Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа" . Архивное фото
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина рассказала в интервью РИА Новости, что ей очень понравились первые серии сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл украинский президент Владимир Зеленский, но потом фильм показался ей достаточно однообразным.
В сериале Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов "Слуги народа". Климкин также утверждает, что сериал посмотрели несколько министров иностранных дел, однако он не уточнил, о представителях каких стран идет речь.
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"Этот фильм я смотрела до того (до начала избирательной кампании на Украине – ред.). Мне он, конечно, очень нравился, но не весь. Наверное, первые серий шесть-семь, потом мне все это показалось достаточно однообразным", - рассказала Ермошина.
По словам собеседницы агентства, она прекрасно понимает, что "феномен господина Зеленского заключается именно в фильме "Слуга народа", потому что это – воплощение народной мечты о справедливом президенте, который избрался справедливым образом".
Читайте полный текст интервью с Лидией Ермошиной >>
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Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
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