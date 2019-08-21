Лидия Ермошина: у нас в Белоруссии выборы бюджетные, экономкласса

Досрочные парламентские выборы пройдут в Белоруссии в ноябре. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассказала в интервью РИА Новости, почему политические партии не проявляют активности, какую систему голосования на выборах депутатов она видит более предпочтительной, поддерживает ли вливание денег в политику и как планирует сотрудничать с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ.

— Лидия Михайловна, не так давно в Белоруссии стартовала парламентская избирательная кампания. По вашим ожиданиям, какая из форм выдвижения будет активнее использоваться потенциальными кандидатами в этот раз?

— Традиционно все последние годы самой распространенной формой выдвижения в Беларуси является выдвижение путем сбора подписей граждан. Для этого необходимо зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей, в которую войдут не менее десяти человек, причем сам кандидат также может входить в состав этой группы, если пожелает. Как показывает практика, более 50% кандидатов выдвигается именно таким способом. Либо двойным способом – собирают подписи и выдвигаются от партии либо собирают подписи и выдвигаются от трудового коллектива. Трудовой коллектив – это самая непопулярная форма на данный момент, я имею в виду на парламентских выборах. На местных выборах она применяется чаще, потому что там нет таких требований количественного состава, к наличию юридического лица у организации, от которой выдвигается кандидат в депутаты. Будет ли в этот раз на втором месте выдвижение от политических партий, посмотрим, потому что они заявляют, в общем-то, о таком желании.

— Две формы выдвижения одновременно дают какое-то преимущество?

— Это страховка. Если определенный процент собранных подписей – а их для выдвижения нужна как минимум тысяча – после проверки признается недостоверным, кандидату в депутаты отказывается в регистрации. Поэтому если он, например, еще выдвинулся от партии, то все равно регистрируется как кандидат. При выдвижении от партии у нас кандидату в депутаты отказать практически невозможно, это очень удобный способ. Основаниями для отказа может стать разве что непогашенная судимость у выдвиженца либо если он вообще не является членом партии. Но таких ошибок партийцы обычно не допускают.

— Парламентская кампания уже идет, но партии в Белоруссии пока кажутся пассивными – не видно ни заявлений, ни обещаний… Между тем кресло в парламенте – неплохое место для трудоустройства. Как вы думаете, почему политические партии не проявляют особых амбиций, что нужно для того, чтобы их расшевелить?

— Я думаю, дело в финансировании. У партий нет денег, они же, собственно говоря, существуют за счет членских взносов. А членство не такое уж многочисленное. Как вы понимаете, любая общественная деятельность осуществляется акционно, то есть под какие-либо события. Выборы – это тот самый момент, когда партия объявляет всеобщую акцию среди своих членов и, по крайней мере, в ее партийной жизни начинает что-то происходить. Хотя могут быть и другие объективные причины, по которым партии не проявляют к выборам большого интереса, — они хотят получить больше политических возможностей (в парламенте – ред.).

— В настоящее время избирательная система Белоруссии является мажоритарной. Раньше вы не исключали, что республика со временем могла бы перейти к выборам по спискам и это помогло бы существенно расширить партийные полномочия, привлечь политиков в парламент, формировать фракции. Но для этого необходимо вносить поправки в конституцию?

— Да, у нас, по сути дела, подобная система (пропорциональная – ред.) не предусмотрена конституцией. Там есть одно ограничение, которое не делает возможным переход на пропорциональную систему (без внесения изменений – ред.), а именно – отзыв депутата. Предусмотрено, что депутат отзывается по инициативе не менее 20% граждан, проживающих на территории соответствующего избирательного округа. А отозвать можно только того, кого персонально избрал. Однако если говорить о введении в Беларуси рейтингового голосования по прозрачным спискам, конституцию можно и не менять. Тогда это предусматривает возможность и для индивидуального отзыва, и для голосования за определенное лицо – как за его избрание, так и за его отзыв.

— То есть вы считаете более предпочтительным для Белоруссии переход от привычной мажоритарной системы к схеме рейтингового голосования за конкретного кандидата, а не за партию в целом?

— Может быть и тот вариант, и другой. Но рейтинговое голосование (пропорциональная система голосования по открытым спискам – ред.) является более демократичным. Голосование по (закрытым – ред.) партийным спискам в целом может при слабом контроле или при существовании слабых политических традиций даже вести к коррупции — торговле местами в партийном списке, ибо он скрыт от избирателя. Что же касается рейтингового голосования, то тут только избиратель определяет судьбу этого списка и тех, кто войдет в парламент. Так что это гораздо более демократичная процедура и она больше соответствует интересам избирателей. Другое дело, что при рейтинговом голосовании, конечно, эффективно подсчитать голоса вручную практически невозможно, для этого нужно привлекать технику — бюллетени сканируются и по специальной формуле выводится результат.

— Очевидно, что для перехода от мажоритарной к пропорциональной системе в Белоруссии нужна политическая воля…

— Да, политическая воля и проведение референдума, потому что если все же будут вноситься поправки, которые касаются деятельности парламента, то эти разделы конституции меняются только на референдуме.

— В какие сроки теоретически на выборах депутатов в Белоруссии может быть осуществлен переход от мажоритарной системы к голосованию по спискам с применением рейтингов?

— Теоретически об этом не приходится говорить, поскольку здесь не требуется никакой подготовительный период за исключением, может быть, общественного обсуждения. А может, и оно не потребоваться. Все государства-соседи меняют избирательный закон, совершенно ни с кем не советуясь. Все делается парламентским способом. Поэтому если законодатель этого захочет — в лице главы государства, парламента, – то это может произойти одномоментно. Либо не произойти вообще.

— Правозащитники не зарегистрированного белорусскими властями центра "Весна" на сайте этой организации уже заявили, что нынешние выборы в парламент будут проводиться по законодательству, в котором "не учтены наиболее важные рекомендации со стороны наблюдателей и международных структур". Также правозащитники считают, что проведение досрочных выборов "крадет" у нынешних депутатов часть полномочий и "является вмешательством в деятельность органа законодательной власти". Что можете ответить "Весне" и ее представителям?

— Я не должна им ничего отвечать. Это субъективное мнение отдельных юристов, которые, в общем-то, используют любой повод для того, чтобы покритиковать власть. Я уже не говорю о том, что незарегистрированные отдельные структуры и организации не могут быть ни партнерами, ни оппонентами Центральной комиссии, а могут рассматриваться только как физические лица. Могу только сказать, что законодательство Беларуси не запрещает проводить выборы до наступления предельного срока, когда истекают полномочия парламента. Государство само определяет порядок проведения выборов. Закон запрещает переносить выборы только на более поздний срок, но не запрещает проводить их раньше. Если следовать логике авторов этой критики, то тогда любые выборы, которые проводятся даже на неделю раньше крайнего срока, можно рассматривать как досрочные. Поэтому все это, скажем так, несостоятельно. Выборы назначены главой государства, полномочным органом и оспариваются только отдельными лицами. Ни Конституционный суд, ни тот же орган власти в лице парламента не нашел в назначении выборов на ноябрь ничего противоречащего конституции нашей страны.

Что же касается учета рекомендаций ОБСЕ, избирательное законодательство не менялось, но мы учитываем эти рекомендации в правоприменительной практике.

— Для долгосрочного наблюдения за выборами в парламент Белоруссии приглашены миссии ОБСЕ, ШОС и СНГ. Кто-то из них уже подтвердил свою готовность приехать?

— Есть подтверждение от Исполкома СНГ. Более того, на четвертое сентября уже назначено посещение Центральной комиссии со стороны главы Исполкома СНГ Сергея Лебедева, он же, как планируется, и возглавит миссию. Четвертого сентября в ЦИК мы выдадим членам миссии удостоверения международных наблюдателей на этих выборах.

Кроме того, насколько я знаю, в министерство иностранных дел нашей страны уже поступило сообщение о желании приехать от миссии по оценке потребностей со стороны БДИПЧ ОБСЕ. На 27 августа в Центризбиркоме запланирована встреча с этой технической миссией ОБСЕ, она будет находиться в нашей стране с 26 по 28 августа.

— Что представляет из себя предварительная миссия от БДИПЧ, о которой вы сказали?

— В страну направляются эксперты, которые оценивают состояние политической системы, обстановку, законодательство и делают выводы о том, какой состав миссии может быть. Пока что это технический персонал, который будет определять условия проведения выборов в Беларуси и затем – численность состава миссии от ОБСЕ.

Но я могу сказать, что на предыдущих парламентских выборах миссия по оценке к нам не приезжала и это было мотивировано тем, что разница между президентскими выборами 2015 года и парламентскими выборами 2016 года составляла только год, так что не было нужды посылать миссию по оценке.

— Андреа Викторин, будучи послом ЕС в Минске, как-то заявила, что грядущие парламентские и президентские выборы в Белоруссии в том числе окажут влияние на решение Евросоюза по снятию с республики оставшихся санкций. Готов ли ЦИК со своей стороны взаимодействовать с наблюдателями из ЕС настолько открыто, насколько им этого хотелось бы?

— У миссий, которые приезжают в нашу страну, никогда не бывает претензий к Центризбиркому по поводу открытости. Никогда. У них если и существуют какие-то замечания, они касаются других процессов, в частности, подсчета голосов на участках. Они (миссия БДИПЧ – ред.) требуют, например, чтобы каждый бюллетень им демонстрировали (при подсчете голосов на участках — ред.). Что касается Центральной комиссии, то мы показываем все документы, абсолютно открыто с ними сотрудничаем и точно так же будет взаимодействовать сейчас, мы просто по-другому не умеем.

— БДИПЧ ОБСЕ традиционно выступает наиболее активным критиком белорусских электоральных кампаний. Взаимодействуете ли с его представителями в каком-то формате, например, относительно внесения поправок в избирательное законодательство?

— Не взаимодействуем, поскольку у нас нет таких поручений. Подобные поручения Центральной комиссии может дать только глава государства. Мы не обсуждаем никакие поправки — нет указаний, в каком ключе мы должны над ними работать.

— Поговорим о Конституции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключал, что в нее могут быть внесены изменения либо же в стране вообще подготовят новый основной документ. ЦИК каким-то образом задействован в этом процессе?

— Нет, мы не задействованы. Думаю, что, когда реально пойдет работа над этим документом (о внесении изменений в Конституцию – ред.), когда будет одобрена его концепция, орган либо группа экспертов, которые будут заниматься этим вопросом, обратятся в ЦИК за предложениями. Пока таких обращений не поступало.

— Чисто теоретически, если вносить поправки в Конституцию, значит, нужно проводить референдум?

— Что касается процедуры выборов, референдум не требуется. Раздел, касающийся проведения выборов и референдумов, может быть изменен парламентским путем.

— В интервью одному из телеканалов вы сказали, что считаете оптимальной для президентских выборов в 2020 году дату 30 августа – эта же дата является крайней для проведения выборов по календарю ЦИК. Я так понимаю, именно эту дату ЦИК в дальнейшем планирует предлагать парламенту для утверждения?

— Я не считаю эту дату оптимальной, я просто знаю, что, скорее всего, другой даты не будет. Это крайняя дата по календарю выборов и переносить на какую-то другую… Если бы у нас была такая возможность, то лучше было бы, конечно, проводить эти выборы, к примеру, в конце октября (2020 года – ред.). То есть позднее, осенью. Но позднее запрещает Конституция.

Назначение президентских выборов в нашей стране осуществляется постановлением Палаты представителей, она своим голосованием назначает выборы. Я думаю, приблизительно за три месяца до предполагаемой даты, в конце мая будет проведена сессия, где и будет принято подобное постановление. Если парламент даст свое согласие, соответственно, эта дата и будет определена как дата президентских выборов. Но это, конечно же, будет решать парламент. Других сроков не остается, поэтому я говорю о 30 августа. Дело в том, что если у нас парламент будет избран 17 ноября, то только в декабре состоится парламентская сессия. Парламентариям нужно избрать и спикера, и все комиссии – себя структурировать, а потом они уйдут на каникулы (межсессионный период в Белоруссии продолжается с декабря до начала апреля – ред.). И чтобы объявить выборы, например, до 2 апреля, нужно созывать внеочередную сессию парламента. Поэтому выборы, конечно же, будут объявляться после 2 апреля. А после 2 апреля они могут быть назначены, предположим, на начало июля (выборы назначаются за три месяца до даты их проведения – ред.). Однако разгар лета не слишком хорош для избирательных кампаний. Так что никакой другой даты кроме 30 августа я просто не могу предположить – не потому, что она является лучшей, а потому что она является единственной возможной.

— Вы, как глава Центризбиркома, наблюдаете за выборами в соседних странах, интересуетесь их организацией и проведением. Что главным образом отличает выборы в Белоруссии?

— Прежде всего то, что мы используем мажоритарную избирательную систему. А у других смешанная либо, как у наших балтийских соседей, пропорциональная избирательная система. Следовательно, это другой принцип избрания депутатов и другой принцип функционирования парламента. Если депутаты избираются по партийным спискам, то это, естественно, предполагает наличие фракций. В Республике Беларусь голосования в соответствии с партийной дисциплиной нет и быть не может. У нас каждый депутат индивидуален. В этом и есть главное отличие. Кроме того, белорусские выборы от выборов, например, в России или Украине отличает бюджетность. У нас выборы являются социальными, народными, можно сказать, выборы эконом-класса.

— А если вкладывать в них больше средств, подключить имиджмейкеров, политтехнологов, чтобы людям было веселее наблюдать за процессом?

— Я не против, чтобы, например, отдельные лица и организации занимались этим, но вряд ли это будет прибыльно. Не вкладываются у нас деньги в политику. К тому же вложение денег в политику всегда грозит последующей коррупцией, потому что эти деньги потом надо отыграть. Поэтому, знаете, тут палка о двух концах – с одной стороны, выборы веселее (за границей – ред.), с другой стороны, коррупции меньше (в Белоруссии – ред.).

— Одна из наиболее ярких избирательных кампаний за последнее время состоялась на Украине, где в президенты выдвинулся Владимир Зеленский. После его победы многих заинтересовал сериал "Слуга народа" с его участием. Глава украинского МИД даже говорил, что какие-то эпизоды этого сериала посмотрела канцлер Германии Ангела Меркель. Скажите, а вы смотрели?

— Этот фильм я смотрела до того (до начала избирательной кампании на Украине – ред.). Мне он, конечно, очень нравился, но не весь. Наверное, первые серий шесть-семь, потом мне все это показалось достаточно однообразным. Естественно, я прекрасно понимаю, что феномен господина Зеленского заключается именно в фильме "Слуга народа", потому что это воплощение народной мечты о справедливом президенте, который избрался справедливым образом.

— Какой-то опыт из украинского избирательного процесса мы можем трансформировать на белорусские реалии?

— Я думаю, что сам по себе избирательный процесс в Украине является, как и у нас, традиционным – у них нет никакого электронного голосования, такой же ручной подсчет голосов, те же наблюдатели… В принципе, я думаю, с этой точки зрения мы разительно не отличаемся. Но с точки зрения финансовых возможностей, конечно, отличия кардинальные. Не могу сказать, что рассматриваю этот опыт как достойный применения у нас. Например, в Украине, чтобы стать кандидатом в президенты, можно внести избирательный залог в размере 120 тысяч долларов и не собирать подписи. Это справедливо? Нет. Это значит, бедный человек участвовать в выборах не может либо может, но подкупленный богатым. У него есть социальная поддержка? Нет. Кроме того, насколько я помню, бюллетень для голосования на последних президентских выборах в Украине содержал фамилии 39 кандидатов. Их мало того, что невозможно запомнить, невозможно и голоса посчитать — это сотые и тысячные доли процента. Поэтому, я думаю, вряд ли этот опыт нужно применять.

Либо нам все время говорят: пусть у вас комиссии (участковые — ред.) формируются только из представителей кандидатов в президенты или депутаты. В Украине на выборах президента теоретически каждая комиссия могла состоять из 39 человек. А ведь если говорить о выборах в Верховную раду, там бывает и по полсотни претендентов на место. Это же каких размеров нужно иметь помещения, чтобы такие комиссии собирать? Плюс ко всему участковые комиссии в Украине формируются кандидатами, а они могут в любой момент произвести замену членов комиссии. То есть только что одних обучили – на их места пришли новые.