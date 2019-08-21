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РИА Новости

Участие России в саммите G7 будет зависеть от его повестки, считает эксперт

10:15 21.08.2019
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© AP Photo / Andrew MedichiniПодготовка к саммиту G7
Подготовка к саммиту G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Подготовка к саммиту G7. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Участие России в саммите "Большой семерки" (G7) в следующем году будет зависеть от его повестки и перспектив решения международных проблем, которые интересуют нашу страну, важно содержание, а не форма, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, Владимир Батюк.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Ранее Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как президент РФ Владимир Путин "перехитрил его".
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"Многое будет зависеть от той повестки дня, которая будет сформулирована к следующему заседанию этой "семерки" или уже "восьмерки", сочтет ли Москва целесообразным в этом участвовать. Чисто какие-то ритуальные телодвижения вроде восстановления статуса, общего фото с другими главами государств и правительств и что-то в этом роде не очень интересует РФ", - сказал Батюк.
"Для России важно решение конкретных проблем, и если формат саммита позволит продвигаться в этом направлении, то да, для России имеет смысл вернуться в эту международную структуру. Если же это все сведется к каким-то ритуальным действиям, то Москва не станет в этом участвовать. Важно содержание. Если содержания нет, то форма Россию не очень интересует", - подчеркнул эксперт.
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 03:15РИА Новости
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
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ВШЭРАНВладимир БатюкЭммануэль МакронG7Дональд ТрампРоссийская академия наукБарак ОбамаВладимир ПутинМоскваФранцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А мы уже стали развитой страной? Сколько надо отстегнуть в общак клуба или сколько сырья и территорий надо выделить семерке чтобы надо туда пригласили?
21 августа, 10:41
ВЛВасилий Лебедев
12701115
При любой повестке - России вернуться за новым пинком - это позор! Может Кремлю и ВВП это льстит, но для страны позор.
21 августа, 10:39
Vladidmir Kanygin
12102014
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