Участие России в саммите G7 будет зависеть от его повестки, считает эксперт

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Участие России в саммите "Большой семерки" (G7) в следующем году будет зависеть от его повестки и перспектив решения международных проблем, которые интересуют нашу страну, важно содержание, а не форма, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, Владимир Батюк.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Ранее Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как президент РФ Владимир Путин "перехитрил его".

"Многое будет зависеть от той повестки дня, которая будет сформулирована к следующему заседанию этой "семерки" или уже "восьмерки", сочтет ли Москва целесообразным в этом участвовать. Чисто какие-то ритуальные телодвижения вроде восстановления статуса, общего фото с другими главами государств и правительств и что-то в этом роде не очень интересует РФ", - сказал Батюк.

"Для России важно решение конкретных проблем, и если формат саммита позволит продвигаться в этом направлении, то да, для России имеет смысл вернуться в эту международную структуру. Если же это все сведется к каким-то ритуальным действиям, то Москва не станет в этом участвовать. Важно содержание. Если содержания нет, то форма Россию не очень интересует", - подчеркнул эксперт.