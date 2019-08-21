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РИА Новости

В ЦИК Белоруссии ответили на критику правозащитников из-за даты выборов

10:14 21.08.2019 (обновлено: 17:37 21.08.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
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Парламентские выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала несостоятельной критику правозащитников не зарегистрированного властями республики центра "Весна" относительно назначения парламентских выборов на ноябрь 2019 года.
Согласно календарю на сайте ЦИК, выборы депутатов нижней палаты парламента (Палаты представителей) должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года. Ранее Ермошина говорила о нецелесообразности проведения двух избирательных кампаний в один год, а также их совмещения. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил выборы в парламент на 17 ноября 2019 года. Представители "Весна" в этой связи заявили, что проведение досрочных выборов "крадет" у нынешних депутатов часть полномочий и "является вмешательством в деятельность органа законодательной власти".
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"Могу только сказать, что законодательство Беларуси не запрещает проводить выборы до наступления предельного срока, когда истекают полномочия парламента. Государство само определяет порядок проведения выборов. Закон запрещает переносить выборы только на более поздний срок, но не запрещает проводить их раньше. Если следовать логике авторов этой критики, то тогда любые выборы, которые проводятся даже на неделю раньше крайнего срока, можно рассматривать как досрочные. Поэтому все это, скажем так, несостоятельно", - заявила Ермошина в интервью РИА Новости.
По словам главы ЦИК, подобные заявления – это лишь субъективное мнение отдельных юристов, которые "используют любой повод для того, чтобы покритиковать власть". "Я уже не говорю о том, что незарегистрированные отдельные структуры и организации не могут быть ни партнерами, ни оппонентами Центральной комиссии, а могут рассматриваться только как физические лица", - сказала Ермошина.
Она также обратила внимание, что выборы депутатов назначены главой государства, полномочным органом, и оспариваются только отдельными лицами. "Ни Конституционный суд, ни тот же орган власти в лице парламента не нашел в назначении выборов на ноябрь ничего противоречащего конституции нашей страны", - уточнила руководитель ЦИК.
Читайте полный текст интервью с Лидией Ермошиной >>
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