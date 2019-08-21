Аналитики узнали, какие школьные рюкзаки предпочитают покупать россияне

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Большинство россиян - 71% выбирают школьные рюкзаки со светоотражателями, подсчитали аналитики "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Маркета".

В "Яндекс.Кассе" изучили данные об онлайн-платежах за покупки к школе в период с 1 июля по 15 августа, а аналитики "Яндекс.Маркета" оценили спрос на конкретные товары в течение лета до 18 августа, полученные данные эксперты сравнили с прошлым годом.

"На "Маркете" среди школьных товаров наибольшей популярностью пользовались рюкзаки. Средняя стоимость рюкзаков, которыми интересовались пользователи "Маркета" в августе, составила почти 3900 рублей. Независимо от бренда в 71% случаев люди выбирали рюкзаки со светоотражающими элементами", - говорится в исследовании.

По данным "Яндекс.Кассы", на книги и учебники россияне тратили в среднем по 475 рублей — это на 9% меньше, чем летом 2018 года. Расходы пользователей на канцтовары тоже сократились — на 5%, до 2426 рублей.