На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото

Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Их подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, однако обстоятельства не раскрываются.

В материалах суда уточняется, что иск инициировал гражданин Украины: 15 июля он обратился в НАБУ, но дело не завели. В свою очередь, суд удовлетворил жалобу.

Против Порошенко и других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел, по большинству из них бывший глава государства проходит как свидетель.