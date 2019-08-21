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РИА Новости

На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

09:42 21.08.2019 (обновлено: 10:58 21.08.2019)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Их подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, однако обстоятельства не раскрываются.
В материалах суда уточняется, что иск инициировал гражданин Украины: 15 июля он обратился в НАБУ, но дело не завели. В свою очередь, суд удовлетворил жалобу.
Против Порошенко и других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел, по большинству из них бывший глава государства проходит как свидетель.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
Бывший президент Украины Петр Порошенко
20 августа, 12:02РИА Новости
У дел против Порошенко есть судебная перспектива, считает украинский судья
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Павел КлимкинПетр ПорошенкоМИД УкраиныКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
давно пора. еще и за военные преступления пусть ответят.
21 августа, 09:48
Pavel Shooher
5910103
ПАСЕ, G7, Турецкий и Северный Потоки, а теперь это! Хоть ложи кастрюлю на пол и опять по кругу зрада-пэрэмога!
21 августа, 09:45
Leroy Cox
29160003
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