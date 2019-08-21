Выборы в Казахстане пройдут в конституционные сроки, заявил Назарбаев

НУР-СУЛТАН, 21 авг - РИА Новости. Все выборы будут проходить в Казахстане в конституционные сроки, сейчас надо решать конкретные проблемы и выполнять уже данные обещания, заявил первый президент Казахстана и председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев.

"Еще раз хочу сказать всем, кто все время будоражит: все выборы будут происходить в конституционные сроки. Давайте закроем эту тему. Сейчас время, когда правительство, вся исполнительная власть должна, засучив рукава, решать конкретные проблемы людей, исполняя наши программы и предвыборные обещания Nur Otan и предложения, высказанные избранным президентом Касым-Жомартом Токаевым", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии.