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РИА Новости

Выборы в Казахстане пройдут в конституционные сроки, заявил Назарбаев

09:33 21.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 21 авг - РИА Новости. Все выборы будут проходить в Казахстане в конституционные сроки, сейчас надо решать конкретные проблемы и выполнять уже данные обещания, заявил первый президент Казахстана и председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев.
"Еще раз хочу сказать всем, кто все время будоражит: все выборы будут происходить в конституционные сроки. Давайте закроем эту тему. Сейчас время, когда правительство, вся исполнительная власть должна, засучив рукава, решать конкретные проблемы людей, исполняя наши программы и предвыборные обещания Nur Otan и предложения, высказанные избранным президентом Касым-Жомартом Токаевым", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
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Предыдущие выборы в мажилис парламента прошли в марте 2016 года. Депутаты мажилиса избираются на пятилетний срок, таким образом, очередные выборы должны пройти в 2021 году.
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