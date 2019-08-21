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РИА Новости

Назарбаев: на Казахстан нельзя "надеть шапку" американской демократии

09:29 21.08.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 21 авг - РИА Новости. Первый президент Казахстана и председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев уверен, что на Казахстан не получится "надеть шапку" американской демократии, отметив, что для развития демократии нужно время.
"В этом году нам будет только 28 лет, давайте вспомним, кем мы были, в какой системе жили и чем руководствовались, что в мозгах у нас было? А что сейчас? Земля и небо! Правильно? Так что мы молодое государство, молодая демократия, и взять нам надеть шапку американскую - никак нам не подходит. Для всего этого нужно время, для такой демократии, как в Европе, как наши некоторые (оппоненты -ред.) орут, необходимо, чтобы было развитое общество", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии Nur Otan.
Он отметил, что необходимо развивать средний класс.
Касым-Жомарт Токаев
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