Назарбаев: на Казахстан нельзя "надеть шапку" американской демократии

"В этом году нам будет только 28 лет, давайте вспомним, кем мы были, в какой системе жили и чем руководствовались, что в мозгах у нас было? А что сейчас? Земля и небо! Правильно? Так что мы молодое государство, молодая демократия, и взять нам надеть шапку американскую - никак нам не подходит. Для всего этого нужно время, для такой демократии, как в Европе, как наши некоторые (оппоненты -ред.) орут, необходимо, чтобы было развитое общество", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии Nur Otan.