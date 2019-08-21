Назарбаев выступил против мажоритарной избирательной системы в Казахстане

"Следующие выборы в маслихаты (местные представительные органы) пройдут, так же как и в мажилис (нижняя палата парламента), по партийным спискам. Мы слышим отдельных наших оппонентов или блогеров, которые предлагают вернуться к мажоритарной системе, проведению досрочных парламентских выборов и так далее. Надо сегодня дать ответ этим выступлениям. Обоснованных аргументов здесь нет, только рассуждения, как всегда. Когда выступают с какой-то критикой власти, голые слова, хоть кто-нибудь что–нибудь предложил бы, как это сделать и показал бы, как делать", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии Nur Otan.