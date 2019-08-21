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РИА Новости

Назарбаев выступил против мажоритарной избирательной системы в Казахстане

09:11 21.08.2019 (обновлено: 09:18 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 21 авг - РИА Новости. Аргументов за введение в Казахстане мажоритарной избирательной системы нет, считает первый президент Казахстана и председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев.
"Следующие выборы в маслихаты (местные представительные органы) пройдут, так же как и в мажилис (нижняя палата парламента), по партийным спискам. Мы слышим отдельных наших оппонентов или блогеров, которые предлагают вернуться к мажоритарной системе, проведению досрочных парламентских выборов и так далее. Надо сегодня дать ответ этим выступлениям. Обоснованных аргументов здесь нет, только рассуждения, как всегда. Когда выступают с какой-то критикой власти, голые слова, хоть кто-нибудь что–нибудь предложил бы, как это сделать и показал бы, как делать", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии Nur Otan.
Нурсултан Назарбаев
20 августа, 16:26РИА Новости
Назарбаев снял клип на собственную песню
Предыдущие выборы в мажилис парламента прошли в марте 2016 года. Депутаты мажилиса избираются на пятилетний срок, таким образом, очередные выборы должны пройти в 2021 году.
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Нурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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