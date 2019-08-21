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РИА Новости

В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты

07:35 21.08.2019
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© AFP 2019 / Sonne Tumbelaka Протесты в Индонезии
Протесты в Индонезии
© AFP 2019 / Sonne Tumbelaka
Протесты в Индонезии. Архивное фото
БАНГКОК, 21 авг – РИА Новости. Массовые протесты против этнической дискриминации в Индонезии коренных жителей провинций Папуа и Западное Папуа продолжаются в ряде городов, на улицах слышны звуки стрельбы, сообщает в среду интернет-версия газеты Jakarta Post.
Протесты и связанные с ними беспорядки начались в понедельник после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны – восточной Явы и Западного Сулавеси. Jakarta Post сообщала в понедельник, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.
Протестующие в Папуа и Западном Папуа заявляют о своей готовности продолжать протест до тех пор, пока в стране не прекратится дискриминация папуасов по этническому признаку, говорится в сообщении газеты.
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В ряде городов восточной Индонезии, в том числе в городе Соронг в Западном Папуа, количество протестующих выросло с понедельника и вторника, а на улицах слышны звуки выстрелов. В то же время информацией о пострадавших газета пока не располагает.
Представители правительства Индонезии заявляют о нормализации обстановки в нескольких городах, где интенсивные беспорядки происходили в понедельник, а также отмечают бесперебойную работу транспорта, в том числе и авиационного, в провинциях Папуа и Западное Папуа, сообщает издание.
По мнению представителей сил безопасности Индонезии, на которых ссылается газета, причиной массовых выступлений в восточной части страны стали "подстрекательские" и часто "не соответствующие действительности" сообщения в социальных сетях о нападениях на папуасов и об этнических столкновениях между папуасами и представителями других национальностей в центральных провинциях страны, говорится в сообщении.
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