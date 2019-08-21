В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты

БАНГКОК, 21 авг – РИА Новости. Массовые протесты против этнической дискриминации в Индонезии коренных жителей провинций Папуа и Западное Папуа продолжаются в ряде городов, на улицах слышны звуки стрельбы, сообщает в среду интернет-версия газеты Массовые протесты против этнической дискриминации в Индонезии коренных жителей провинций Папуа и Западное Папуа продолжаются в ряде городов, на улицах слышны звуки стрельбы, сообщает в среду интернет-версия газеты Jakarta Post

Протесты и связанные с ними беспорядки начались в понедельник после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны – восточной Явы и Западного Сулавеси. Jakarta Post сообщала в понедельник, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.

Протестующие в Папуа и Западном Папуа заявляют о своей готовности продолжать протест до тех пор, пока в стране не прекратится дискриминация папуасов по этническому признаку, говорится в сообщении газеты.

В ряде городов восточной Индонезии, в том числе в городе Соронг в Западном Папуа, количество протестующих выросло с понедельника и вторника, а на улицах слышны звуки выстрелов. В то же время информацией о пострадавших газета пока не располагает.

Представители правительства Индонезии заявляют о нормализации обстановки в нескольких городах, где интенсивные беспорядки происходили в понедельник, а также отмечают бесперебойную работу транспорта, в том числе и авиационного, в провинциях Папуа и Западное Папуа, сообщает издание.