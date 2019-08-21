Около 300 домов в Приамурье могут признать аварийными из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Около 300 домов в Амурской области после паводка, предварительно, непригодны для проживания, региону нужно на ремонт, приобретение и строительство жилья и 19 соцобъектов более 1 миллиарда рублей, подана заявка на помощь из федерального бюджета, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Приамурья Павел Матюхин.
"Попало в зону паводка более 800 домов, 625 домам, по предварительным данным, причинен ущерб, часть из этих домов, это порядка 300, скорее всего, будут признаны аварийными и непригодными для проживания. Точные данные появятся в конце недели, сейчас специалисты БТИ передают информацию в межведомственную комиссию, которая даст итоговое заключение по результатам обследования",- рассказал Матюхин.
Он добавил, что для восстановления жилого фонда и 19 соцобъектов нужна федеральная поддержка.
"Денег на это на все в казне Амурской области нет. Сумма, по предварительным расчётам, более 1 миллиарда рублей. Губернатор обратился к руководству страны за финансовой помощью",- добавил зампред.
В случае предоставления помощи из федерального бюджета для ликвидации последствий паводка людям либо предоставят жилищные сертификаты, либо это будут "натуральные выплаты деньгами, либо будет приобретено или построено жилье".
Матюхин подчеркнул, что все, кто потерял жилье, его получат и "в центре внимания, в первую очередь, человек".