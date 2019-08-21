Около 300 домов в Приамурье могут признать аварийными из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Около 300 домов в Амурской области после паводка, предварительно, непригодны для проживания, региону нужно на ремонт, приобретение и строительство жилья и 19 соцобъектов более 1 миллиарда рублей, подана заявка на помощь из федерального бюджета, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Приамурья Павел Матюхин.

"Попало в зону паводка более 800 домов, 625 домам, по предварительным данным, причинен ущерб, часть из этих домов, это порядка 300, скорее всего, будут признаны аварийными и непригодными для проживания. Точные данные появятся в конце недели, сейчас специалисты БТИ передают информацию в межведомственную комиссию, которая даст итоговое заключение по результатам обследования",- рассказал Матюхин.

Он добавил, что для восстановления жилого фонда и 19 соцобъектов нужна федеральная поддержка.

"Денег на это на все в казне Амурской области нет. Сумма, по предварительным расчётам, более 1 миллиарда рублей. Губернатор обратился к руководству страны за финансовой помощью",- добавил зампред.

В случае предоставления помощи из федерального бюджета для ликвидации последствий паводка людям либо предоставят жилищные сертификаты, либо это будут "натуральные выплаты деньгами, либо будет приобретено или построено жилье".